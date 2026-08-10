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Patrice Aminati bricht ihr Schweigen: "Ich lebe noch"

Frau mit blondem Haar und weißer Bluse lächelt im Freien in die Kamera.
© Instagram
Wochenlang herrschte beunruhigende Stille auf ihrem Profil, die besorgte Follower mit bangen Fragen zurückließ. Nun meldet sich Patrice Aminati mit ergreifenden Worten auf Instagram zurück.
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Die wochenlange Inaktivität auf Social Media hatte bei ihren Fans für große Sorge gesorgt. Nun beendet die 31-Jährige das Schweigen mit Worten, die tief berühren: "Ich lebe noch. Ich lebe gern. Ich versuche, im Jetzt zu leben." Der Grund für den Rückzug ist der kräftezehrende Kampf gegen die tückische Krankheit: Patrice musste sich in den vergangenen Wochen einer erneuten Bestrahlung unterziehen, da einige Metastasen auf die bisherige Therapie nicht mehr ausreichend ansprachen.

Dass sie auf die unzähligen besorgten Nachrichten ihrer Community nicht reagieren konnte, bittet die junge Mutter zu entschuldigen: "Verzeiht mir, dass ich nicht antworte – nicht antworten kann. Doch all die Kraft, die ich habe, versuche ich, meiner Tochter zu schenken."

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An ihrer gesundheitlichen Lage gibt es leider wenig Beschönigung. Der schwarze Hautkrebs hat bereits in mehrere Organe gestreut und gilt als unheilbar; Patrice wird palliativ behandelt. "Meine Situation hat sich leider nicht geändert", räumt sie ehrlich ein.

Doch trotz der enormen Belastung und des fehlenden Fortschritts bei den Therapien kommt Aufgeben für die 31-Jährige keinesfalls infrage. Für ihre kleine Tochter bündelt sie all ihre verbliebenen Energien. Ihr Ziel bleibt unverändert mutig und klar formuliert: Sie kämpfe weiter, denn sie möchte schlichtweg "uralt werden".

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