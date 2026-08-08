TV-Beben: Heidi Klum jetzt bei RTL

Eine große Überraschung in der Medienwelt: Das deutsche Supermodel verlegt ihr persönliches Herzensprojekt und lädt erneut zu einer Sause in München ein.

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Am Donnerstag, 17. September, steigt das große "HeidiFest" von Heidi Klum (53) erstmals bei RTL und RTL+. Die Primetime-Show findet unmittelbar vor dem Start des Münchner Oktoberfests am Samstag, 19. September, statt. Den Wechsel von Klum zu RTL, vermeldet die deutsche Bild.

Für das Model ist die Ausstrahlung bei dem Kölner Privatsender ein bedeutender Schritt. Heidi Klum freut sich und sagt zu Bild:

"Auch dieses Jahr lade ich wieder zu meinem großen 'HeidiFest' ins legendäre Hofbräuhaus in München ein. Ich freue mich sehr, dass wir das Fest erstmals gemeinsam mit RTL und RTL+ feiern und diesen besonderen Abend mit so vielen Zuschauerinnen und Zuschauern teilen können."

Prominenter Zuwachs für den Sender

Schon im Jahr 2025 feierten rund 700 Gäste in dem Münchner Traditionswirtshaus. Mit dabei waren Showstars wie Howard Carpendale, Jürgen Drews, Roberto Blanco, Thomas Anders, Peter Kraus, Lou Bega, Kristina Bach und die Wildecker Herzbuben.

Tradition und Feier mit Familie

Neben der Prominenz machte Klum die Veranstaltung auch zum Familienfest. Ihr Ehemann Tom Kaulitz, dessen Zwillingsbruder Bill sowie ihre Kinder Leni (22), Henry (20), Johan (19) und Lou (16) feierten gemeinsam mit Mutter Erna Klum (82).

Rückkehr zu den eigenen Anfängen

Der Wechsel zu RTL stellt für das Supermodel eine Rückkehr dar, da dort 1992 mit dem Gewinn des Wettbewerbs "Model ’92" in der Show von Thomas Gottschalk ihre Weltkarriere begann. Ihre Sendung "Germany’s Next Topmodel" verbleibt hingegen weiterhin bei ProSieben.