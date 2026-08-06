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Entschuldigung

Cathy Hummels: Shitstorm nach Fleisch-Clip!

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© Getty Images
Eigentlich wollte Cathy Hummels auf Social Media nur mit einer nervigen Dauerfrage aufräumen. Doch ein Video-Gag über ihre Ernährung ging für die Influencerin völlig nach hinten los.
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Bereits Anfang 2023 hatte die 38-Jährige öffentlich gemacht, dass sie aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr vegan lebt. Da sie auf ihren Kanälen dennoch ständig darauf angesprochen wurde, wollte sie auf TikTok und Instagram reinen Tisch machen. In einem der besagten Clips blickte sie auf die eingespielte Frage "Cathy, bist du eigentlich vegan?" schweigend in die Kamera, während sie sich ein großes Stück Fleisch schmecken ließ. In weiteren Beiträgen fragte sie schmunzelnd: "Ist Rindfleisch vegan?" Was als witzige Antwort gedacht war, löste bei Tierfreunden Entsetzen aus. Auch bekannte Netz-Persönlichkeiten wie Jonas Ems (29) und Raffaela Raab (30) reagierten empört auf die Provokation.

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Reue nach Wut-Welle: "Tut mir von Herzen leid"

Angesichts der massiven Negativ-Welle löschte Hummels die umstrittenen Clips und wandte sich mit einer Klarstellung an ihre Fans. "Mir ist bewusst geworden, dass meine Ess-Videos, die ich bereits gelöscht habe, vor allem bei euch den Eindruck erweckt haben, als würde ich mich über Veganer lustig machen. Das war definitiv niemals meine Absicht", betonte die Moderations-Lady. Sie habe lediglich mit etwas Humor auf die ständigen Nachfragen reagieren wollen, verstehe aber nun, dass die Videos völlig falsch angekommen seien: "Dafür möchte ich mich von Herzen entschuldigen und ich hoffe, dass ihr diese Entschuldigung annehmt. Wenn ich euch damit verletzt oder aufgebracht habe, dann tut mir das von Herzen leid."

Kritik reißt trotz Reue nicht ab

Ob Cathy Hummels damit den erhofften Schlussstrich unter die Causa ziehen kann, ist allerdings fraglich. In den Kommentaren zeigen sich viele Follower weiterhin unversöhnlich und werfen ihr Gefühlskälte vor. "Das war kein Humor von dir – vor allem nicht für die Tiere, die leiden müssen", wettert ein Nutzer unter ihrem Posting. Ein anderer bringt das Unverständnis der Community auf den Punkt: "Witze über Tierleid zu machen, ist für mich definitiv nicht lustig." Nach diesem Fehltritt dürfte die Münchnerin das Thema Ernährung künftig wohl eher meiden.

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