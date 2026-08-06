Deutschland
TV
E-Paper
Immo
Stars

Ochsenknecht

Prozess-Hammer: Jimi Blue droht Haft!

Prozess startet: Jimi Blue Ochsenknecht drohen 3 Jahre Haft
© oe24
Er wollte sich aus der Affäre ziehen, doch der Justiz-Krimi geht in die nächste Runde: Reality-Star Jimi Blue Ochsenknecht muss wegen einer unbezahlten Hotel-Rechnung erneut auf der Anklagebank Platz nehmen. Nun steht der Termin fest.
OE24 auf Google bevorzugen

Der Auslöser der Justiz-Possen liegt im Dezember 2021: Damals feierte der Promi-Sohn seine Geburtstagsparty im Kirchberger Hotel "Sonne" und hinterließ eine offene Rechnung über 13.827,35 Euro. Weil er die Forderung jahrelang ignorierte, klickten im Juni 2025 am Hamburger Flughafen die Handschellen – Jimi Blue Ochsenknecht verbrachte 23 Tage in Haft. Erst als seine Ex-Freundin Yeliz Koç die Schulden beglich, schien ein Ausweg in Sicht. Ein Verfahren per Diversion im August 2025 hätte ihm gegen eine Geldzahlung von 18.000 Euro eine Vorstrafe erspart.

Auch interessant

Baby-Sensation:  Schumacher wird Papa!

Micaela Schäfer: Aus nach 11 Schönheits-OPs!

Simone Thomalla packt über Männer aus

Der "Kakerlake"-Sager

Doch der Deal ist vom Tisch. Die Staatsanwaltschaft legte erfolgreich Berufung ein, und das Oberlandesgericht Innsbruck ordnete die Wiederaufnahme des Verfahrens an. Der Grund: Ochsenknecht habe keine echte Einsicht oder Unrechtsbewusstsein gezeigt. Er reagierte weder auf gerichtliche Mahnungen noch auf Post der Justiz und beschimpfte den geschädigten Hotelier auf Instagram sogar öffentlich als "Kakerlake".

Prozess-Termin fixiert: Droht ihm nun die Haft?

Nun wird der Fall vor dem Landesgericht Innsbruck neu aufgerollt. Die Verhandlung findet laut BILD am 1. Oktober um 9:30 Uhr im Schwurgerichtssaal statt, wobei Richterin Heide Maria Paul erneut den Vorsitz führt. Auch der geprellte Hoteldirektor Willi Steindl ist als Zeuge geladen.

Da die Anklage nach österreichischem Recht auf schweren Betrug lautet, droht dem 34-Jährigen im schlimmsten Fall eine tatsächliche Haftstrafe. Ob es zu einer Verurteilung kommt, muss das Gericht entscheiden – bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Baby-Sensation:  Schumacher wird Papa!

Prozess-Hammer: Jimi Blue droht Haft!

Becker-Sohn erinnert an Schwarzenegger

Opa mit 51! Ralf Schumacher im Baby-Talk

"Tatort"-Star Furtwängler im Baby-Glück

Simone Thomalla packt über Männer aus

Micaela Schäfer: Aus nach 11 Schönheits-OPs!

Katzenberger & Cordalis: Scheidung drohte!

Beatrice Egli mit großer Liebes-Beichte!

"Ich bin broke!" – Jenny Elvers legt Geld-Beichte ab