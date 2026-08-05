Micaela Schäfer: Aus nach 11 Schönheits-OPs!

Das selbsternannte Erotikmodel Micaela Schäfer zieht nach insgesamt elf Schönheits-Operationen die Notbremse.

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Einst wurde Micaela Schäfer durch ihre Teilnahme bei "Germany’s Next Topmodel" einem breiteren Publikum bekannt, ehe sie mit zahlreichen Reality-Auftritten und freizügigen Aktionen zur dauerhaften Medienpräsenz wurde.

Über die Jahre hinweg hat sich das Äußere der 42-Jährigen durch viele Eingriffe drastisch verändert. Doch damit soll nun endgültig Schluss sein. Im Gespräch mit dem Format "Behind the Scenes" stellte Schäfer klar, dass sie absolut keine Lust mehr auf weitere OPs habe. Nach elf Eingriffen reiche es schlichtweg, weswegen sie künftig lieber auf ein gewohntes Fitnessprogramm, ausgewogene Ernährung sowie Gesichtsbehandlungen setzen wolle, um ihren Körper in Form zu halten.

Gratis-Eingriffe und ehrliches Finanz-Geständnis

Neben den körperlichen Strapazen sprach die Berlinerin, die in der Vergangenheit auch mit hohen Schulden zu kämpfen hatte, überraschend offen über die finanziellen Aspekte ihrer Schönheits-Reise. Als Promi habe sie den Vorteil gehabt, viele Behandlungen ohne eigene Kosten zu erhalten. Zahlreiche Schönheitschirurgen seien im Laufe der Zeit von sich aus auf sie zugekommen, um durch ihre Reichweite und Medienpräsenz zusätzliche Aufmerksamkeit zu generieren.

Micaela Schäfer zeigte vor kurzem ihren neuen Partner © RTL

Schäfer räumte unumwunden ein, dass ihr Aussehen ohne diese Sponsoring-Angebote heute ganz anders aussehen würde. Hätte sie sämtliche Behandlungen aus eigener Tasche bezahlen müssen, wäre die Anzahl der Operationen deutlich überschaubarer geblieben: Dann hätte sie sich nach eigenen Angaben lediglich zweimal die Brust sowie einmal die Nase operieren lassen. Selbst bezahlt habe sie vor ihrem Durchbruch ohnehin nur die allerersten Eingriffe an Brust und Nase, für die sie damals noch mühsam sparen musste. Alles, was danach folgte, sei ihr komplett zur Verfügung gestellt worden.