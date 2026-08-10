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Nach 30 Jahren

Verona packt über Blitz-Ehe mit Bohlen aus

Frau mit lockigen Haaren und Leopardenkleid zeigt das Peace-Zeichen im Fernsehstudio.
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Knapp 30 Jahre nach ihrer spektakulären Blitz-Hochzeit blickt Verona Pooth mit einer gehörigen Portion Humor und Selbstironie auf ihre Ehe mit Dieter Bohlen zurück – und spart im Podcast-Interview nicht mit ungewöhnlichen Details.
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Ihre Ehe gehört zu den legendärsten Kapiteln der deutschen Promi-Geschichte. Im Podcast-Interview mit Bild blickt Verona Pooth (ehemals Feldbusch) nun humorvoll auf die Kurzzeit-Ehe mit Dieter Bohlen zurück, den sie durchgehend nur scherzhaft "Yeti" nennt. Auf das Datum ihrer Hochzeit am 13. Mai 1996 angesprochen, musste die Moderatorin allerdings erst einmal überlegen.

Ein Mann und eine Frau umarmen sich und lächeln in die Kamera, draußen vor einem Gebäude.
Dieter Bohlen mit Ex-Ehefrau Verona Feldbusch © Getty Images

Damals gaben sich die beiden nach dem Kennenlernen in einer Hamburger Diskothek spontan und blitzartig in Las Vegas das Ja-Wort. "Wir haben in Las Vegas ohne Trauzeugen und ohne Gäste geheiratet. Danach hatten wir drei Fotos von unserer Hochzeitszeremonie", erinnert sich die heute 58-Jährige. Die Ehe hielt jedoch nur vier Wochen, ehe im Mai 1997 die offizielle Scheidung folgte.

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Ein Detail sticht für Verona rückblickend besonders hervor: Das Paar heiratete damals völlig ohne Ehevertrag. Für die Moderatorin heute noch ein klarer Beweis dafür, "was ich ihm damals bedeutet haben muss". Nach der turbulenten Scheidung brachen alle Brücken ab: Seit dem Beziehungsaus haben sich die beiden nach eigenen Angaben weder gesehen noch miteinander telefoniert.

Heute beide privat im absoluten Glück

Mittlerweile haben beide Stars ihr großes Familienglück gefunden. Verona ist seit 2004 glücklich mit Unternehmer Franjo Pooth verheiratet, hat mit ihm die Söhne Diego und Rocco und lebt hauptsächlich in Dubai. Auch Poptitan Dieter Bohlen ist fest vergeben: Er gab Ende 2025 seiner langjährigen Partnerin Carina Walz auf den Malediven heimlich das Ja-Wort.

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