Journalist nach falscher Musiala-Meldung festgenommen

Eine angebliche Transfer-Meldung über Bayern-Star Jamal Musiala (23) hat in der Türkei zu einer Festnahme geführt. Ein Journalist soll irreführende Informationen öffentlich verbreitet haben.

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Türkei. Eine Falschmeldung hat für den türkischen Journalisten Burhan Can Terzi schwere Folgen. Auf Anweisung der Generalstaatsanwaltschaft Bakirköy soll er festgenommen worden sein, wie unter anderem der renommierte Journalist Burak Dogan berichtet.

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Der Vorwurf gegen Can Terzi lautet auf öffentliche Verbreitung irreführender Informationen. Er hatte in den sozialen Netzwerken Spekulationen über einen angeblichen Transfer von Bayern-Star Jamal Musiala (23) zu Galatasaray verbreitet.

Nach Berichten wurde Can Terzi zur weiteren Sachbearbeitung in die Abteilung für öffentliche Sicherheit der Istanbuler Polizeidirektion gebracht und soll nach Abschluss der Gespräche den Justizbehörden überstellt werden.

Burhan Can Terzi einer Pressekonferenz vor einem Mikrofon und Werbetafeln. Der Journalist berichtet seit vielen Jahren über Galatasaray. © Instagram/burhancanterzi

Öffentliche Stellungnahme von Galatasaray

Ende Juli veröffentlichte Galatasaray eine öffentlichen Stellungnahme zu den Gerüchten. Gala ließ über mehrere türkische Medien verlautbaren: "Die Meldung, dass unser Verein eine Einigung mit Jamal Musiala und dem FC Bayern München erzielt habe, entspricht nicht der Wahrheit. Dies zur Kenntnis der Öffentlichkeit."

Musialas Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2030. Laut "Bild" haben weder der Klub noch der Spieler in diesem Sommer eine Trennung geplant.

Reha nach der WM

Kurz nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft mit dem Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay unterzog sich Musiala einer Operation, bei der eine Metallplatte im linken Fuß entfernt wurde.

Während seine Teamkollegen auf der Asien-Tour unterwegs waren, trainierte der Offensiv-Star daheim an der Säbener Straße, wie "Bild" berichtet.