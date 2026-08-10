Überraschender Wechsel von Kylian Mbappé (27)

Nach fast zwei Jahrzehnten könnte eine der bekanntesten Ausrüster-Partnerschaften im Fußball vor dem Ende stehen.

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Kylian Mbappé soll Nike den Rücken kehren. Der französische Superstar trägt die Marke seit seinem achten Lebensjahr – nun steht offenbar ein völlig neuer Deal bevor.

Nach Angaben des französischen Journalisten Thibaud Vézirian ist die Zusammenarbeit mit Nike nach 19 Jahren beendet. Auch die französischen Medien L’Équipe und RMC Sport hatten zuletzt über eine bevorstehende Trennung berichtet.

Noch überraschender ist allerdings, wer Mbappés neuer Partner werden könnte. Statt zu Adidas, Puma oder einem anderen großen Sportartikelhersteller zu wechseln, soll sich der 27-Jährige einer bislang kaum bekannten Marke anschließen. Laut Vézirian laufen die Verhandlungen bereits auf Hochtouren.

© Getty Images

Mega-Deal

"Eine unerwartete Marke wird Kylian Mbappés neuer Ausrüster werden", erklärte der Journalist. Der Deal werde derzeit finalisiert und bedeute einen "großen Umbruch". Den Namen des Unternehmens verriet er allerdings noch nicht.

Mbappé soll dabei offenbar weit mehr als nur das Gesicht der Marke werden. Berichten zufolge ist auch eine finanzielle Beteiligung des Real-Stars am Unternehmen geplant. Gemeinsam soll ein neuer Fußballschuh entwickelt werden.

Der Schritt erinnert an die erfolgreiche Partnerschaft von NBA-Star Stephen Curry mit Under Armour. Auch Mbappé könnte einer kleineren Marke damit zu einem enormen Bekanntheitsschub verhelfen.

Bei Nike soll der Franzose zuletzt rund 14 Millionen Euro jährlich verdient haben. Wie lukrativ sein neuer Vertrag wird, ist noch offen. Bereits zum Saisonstart mit Real Madrid könnte Mbappé erstmals mit seinem neuen Schuh auflaufen.