Ecuador braucht sieg gegen Deutschland

In East Rutherford nahe der Metropole New York entscheidet sich das Schicksal Ecuadors bei dieser Weltmeisterschaft.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Nach der 0:1-Niederlage gegen die Elfenbeinküste und dem dürftigen 0:0 gegen Curacao müssen nun drei Punkte gegen die Deutschen am Donnerstag (ab 22 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) her. Anderenfalls kann der Zweite der Südamerika-Qualifikation frühzeitig die Koffer packen. Die Enttäuschung wäre dementsprechend groß bei Moises Caicedo, Willian Pacho und Co., schließlich war die Truppe mit einer Serie von 19 ungeschlagenen Spielen nach Nordamerika gereist.

Das deutsche Team hingegen kann taktisch agieren und bei der Aufstellung rotieren. Teamchef Julian Nagelsmann könnte einige Stammkräfte schonen, schließlich steht bereits am Montag (22.30 Uhr) in Boston das Sechzehntelfinale an. Ein Kandidat für die Startelf ist Edeljoker Deniz Undav, der bereits drei WM-Tore auf seinem Konto hat. Den Platz des verletzten Nico Schlotterbeck in der Innenverteidigung erbt Antonio Rüdiger. Herschenken will man das Spiel aber keinesfalls. "Wir müssen im Rhythmus bleiben, jeder Sieg ist gut für uns", sagte Mittelfeldspieler Nadiem Amiri.

Gegen Ecuador winkt sogar ein DFB-Rekord: Zwölf Siege in Serie gelangen der Nationalelf erst einmal in ihrer über 100-jährigen Geschichte. Und zwar von Mai 1979 bis Juni 1980 unter Jupp Derwall. 46 Jahre später kann die Nagelsmann-Truppe die Bestmarke egalisieren.