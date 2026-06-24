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Fr., 1 Uhr

Niederlande greifen gegen Krisen-Tunesier nach Gruppensieg

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Zwei Fußballspieler, einer im orangen Niederlande-Trikot, einer im weißen Tunesien-Trikot.
© Getty
Nach dem 5:1-Sieg über Schweden geht Ronald Koemans Elf als Gruppenführende in die letzte Partie des Pools F.
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Gegen die bereits ausgeschiedenen Tunesier sind die Niederländer in der Nacht auf Freitag (ab 1 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) die klaren Favoriten, trotzdem rechnen sie mit kräftiger Gegenwehr. "Ich erwarte, dass sie mit voller Energie kommen werden, und wir müssen das auch zeigen", sagte Außenverteidiger Denzel Dumfries, der seiner Mannschaft den Titel zutraut. Brian Brobbey hat sich mit seinem Doppelpack gegen Schweden im Sturm empfohlen. Quinten Timber könnte nach einer Gehirnerschütterung wieder zum Einsatz kommen.

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Die Nordafrikaner kommen indes nicht in Form, in den jüngsten drei Spielen musste man 14 Tore hinnehmen. Coach Herve Renard verlangt dennoch von seiner Mannschaft Fokus. "Auch wenn wir bereits ausgeschieden sind, haben wir noch ein drittes Spiel zu bestreiten", sagte der 57-Jährige. Nach der Entlassung von Ex-Coach Sabri Lamouchi mitten in der WM-Gruppenphase bestreitet Renard sein zweites Spiel als Teamchef der Tunesier. Ob er nach der Endrunde weitermacht, lässt er offen. "Ich bin mit einer Mission bezogen auf die Weltmeisterschaft gekommen. Darüber hinaus habe ich nichts unterschrieben", wird er von ESPN zitiert.

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