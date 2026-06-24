Millionenshow: Diese WM-Frage brachte Mega-Summe

In England und Deutschland bekamen Millionenshow-Teilnehmer WM-Fragen – aber nur einer war erfolgreich.

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Die Millionenshow ist eine weltweit bekannte und beliebte Gameshow. In Deutschland ist sie bekannt unter "Wer wird Millionär?", in England als "Who Wants To Be A Millionaire?".

Kein Stolperstein wurde die WM-Frage für den englischen Teilnehmer. Um nicht weniger als 64.000 Pfund ging es, die Frage lautete wie folgt: "Auf welchem Kontinent wurde die WM seit 1930 am häufigsten ausgetragen?". Wüssten Sie es?

Der Teilnehmer kannte sich offensichtlich aus. Er zählte die Turniere auf, wusste, in Mexiko war sie bereits zweimal: "Das zählt aber nicht zu Südamerika. In Europa war es mehrfach. Es ist definitiv Europa." Bingo, ganze zwölf Mal fand eine WM hier statt!

Enorm viel Pech für deutschen Kandidaten

Weniger erfolgreich war Marc Offenbacher in Deutschland, er verlor über 63.500 Euro mit einer WM-Frage, diese war allerdings kniffliger.

Um 125.000 Euro ging es, als er im Oktober gefragt wurde: "Welches ist das häufigste Endergebnis bei den bisherigen WM-Finals?" Und?

Moderator Günther Jauch witzelte noch: "Das ist eine super Frage". Doch für Offenbacher war es gar nicht gut: "Ich schaue nie Fußball. Auch keine anderen Sportarten."

Schnell griff er zum Publikums-Joker, dort meinte einer, dass statistisch gesehen ja die meisten Spiele 2:1 enden. Um sicherzugehen, sollte auch noch der 50:50-Joker helfen: 2:1 und 4:2 waren über. Der Kandidat nahm die Hilfe an.

Bitter, denn die richtige Antwort war tatsächlich 4:2! 1930 (Uruguay vs. Argentinien), 1938 (Italien vs. Ungarn), 1966 (England vs. Deutschland; n.V.) und 2018 (Frankreich vs. Kroatien) war dies der Fall. Es ging zurück auf 500 Euro.