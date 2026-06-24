Nächster WM-Hit droht heftige Verschiebung

Der WM droht heute das nächste Wetter-Chaos.

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Das Duell zwischen Frankreich und dem Irak musste wetterbedingt für ein paar Stunden verschoben werden. Nun droht bei der Endrunde das nächste Wetter-Chaos.

MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 24: General view inside Miami Stadium before the FIFA World Cup 2026 Group C match between Scotland and Brazil on June 24, 2026 in Miami, United States. (Photo by Hannah Peters - FIFA/FIFA via Getty Images) © FIFA via Getty Images

Denn in Miami wüten derzeit heftige Regenschauer. Doch am Abend (ab 0 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) sollten dort die Schotten auf Brasilien treffen. Derzeit ist noch keine Verschiebung geplant, das könnte sich allerdings noch ändern.

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Doch die Verschiebung könnte für totales WM-Chaos sorgen. Denn zeitgleich trifft Marokko in Atlanta auf Haiti. Allerdings sollten die Spiele zeitgleich angepfiffen werden. Hinzu kommt aber der dichte Zeitplan, denn ab 3 Uhr (MESZ) sind die Spiele von Tschechien gegen Mexiko und Südafrika gegen Südkorea bereits angesetzt.