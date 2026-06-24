Do., 22 Uhr
Curacao will WM-Wunder gegen Elfenbeinküste fortsetzen
Die Partie am Donnerstag (ab 22 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) bietet für Yan Diomande und Co. die Möglichkeit, nach der knappen 1:2-Niederlage gegen die Deutschen wieder auf die Erfolgsstraße zurückzukehren. "Wir werden das Spiel als Lehre nutzen, um Fehler und noch bestehende Schwächen auszumerzen.
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Das wird uns helfen, so weit wie möglich zu kommen", sagte Coach Emerse Fae. "Unser Schicksal liegt immer noch in unseren Händen - oder besser gesagt in unseren Füßen."
Curacao will Geschichte schreiben
Underdog Curacao will unterdessen weiter für Furore sorgen. Nach dem historischen Remis gegen Ecuador möchte der WM-Debütant auch die Ivorer überraschen. Im Mittelpunkt könnte erneut Keeper Eloy Room stehen, der die Ecuadorianer zur Verzweiflung brachte.
Die Truppe von Coach Dick Advocaat kann jedenfalls befreit aufspielen, hat man doch die Erwartungen an das kleinste WM-Teilnehmerland der Geschichte längst übertroffen.
OE24 TV Live-Stream
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