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Do., 22 Uhr

Curacao will WM-Wunder gegen Elfenbeinküste fortsetzen

OR
von
Zwei Fußballspieler, einer aus Curaçao in Blau, einer aus der Elfenbeinküste in Orange.
© Getty
Die Elfenbeinküste will in Philadelphia den Aufstieg fixieren, gegen die Karibikkicker aus Curacao sind die Westafrikaner klarer Favorit.
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Die Partie am Donnerstag (ab 22 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) bietet für Yan Diomande und Co. die Möglichkeit, nach der knappen 1:2-Niederlage gegen die Deutschen wieder auf die Erfolgsstraße zurückzukehren. "Wir werden das Spiel als Lehre nutzen, um Fehler und noch bestehende Schwächen auszumerzen.

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Das wird uns helfen, so weit wie möglich zu kommen", sagte Coach Emerse Fae. "Unser Schicksal liegt immer noch in unseren Händen - oder besser gesagt in unseren Füßen."

Curacao will Geschichte schreiben

Underdog Curacao will unterdessen weiter für Furore sorgen. Nach dem historischen Remis gegen Ecuador möchte der WM-Debütant auch die Ivorer überraschen. Im Mittelpunkt könnte erneut Keeper Eloy Room stehen, der die Ecuadorianer zur Verzweiflung brachte.

Die Truppe von Coach Dick Advocaat kann jedenfalls befreit aufspielen, hat man doch die Erwartungen an das kleinste WM-Teilnehmerland der Geschichte längst übertroffen.

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