Wiener Künstlerhaus: 69 Kurzfilme zeigen die Kraft der Weltliteratur

Mit 69 heimischen und internationalen Arbeiten lädt das Art Visuals & Poetry Film Festival diese Woche ins Wiener Künstlerhaus.

Die inzwischen achte Ausgabe, die einmal mehr Poesiefilme aus unterschiedlichen Ländern Europas, Amerikas und Afrikas präsentiert, findet von 7. bis 10. April und damit erstmals im Frühjahr statt im Herbst statt. Der Schwerpunkt liegt diesmal auf Irland. Zudem werden Preise in drei Wettbewerbskategorien vergeben.

"Hier begegnen sich poetische Sprache und filmische Form nicht illustrativ, sondern auf Augenhöhe - als eigenständige künstlerische Ausdrucksweisen, die einander erweitern, brechen und neu kontextualisieren", umreißt das Festival, das von Sigrun Höllrigl geleitet wird, selbst seine Mission. Am Eröffnungsabend stehen 16 Kurzfilme u.a. aus dem Oman, Kanada, Frankreich, Portugal, Estland oder der Türkei am Programm. Das Publikum kürt den Siegerfilm des Abends. Der Hauptwettbewerb ist Einreichungen aus dem deutschsprachigen Raum vorbehalten, wobei hier je ein Sieger aus Einreichungen aus Österreich einerseits und aus Deutschland und der Schweiz andererseits von einer Jury gekürt wird.

Irland im Fokus

Als Schwerpunktland haben die Organisatoren heuer Irland auserkoren. So steht etwa die Österreich-Premiere des Dokumentarfilms "The Peculiar Sensation Of Being Pat Ingoldsby" über den im Vorjahr verstorbenen, titelgebenden irischen Dichter am Programm - gedreht von dem irischen Fotografen Seamus Murphy, der bereits mehrfach mit dem "World Press Photo Award" ausgezeichnet wurde und im Rahmen der Vorführung am 8. April auch persönlich anwesend sein wird. Außerdem stellen die irischen Dichter Paul Casey und Colm Scully eine Auswahl von 23 Filmen vor, die es in den vergangenen Jahren auf die Shortlist des Ó Bhéal International Poetry-Film-Wettbewerbs geschafft haben. Abgerundet wird das Festival mit Lesungen und Performances u.a. mit Nora Gomringer und Udo Kawasser. Spoken-Word-Beiträge von Katharina Wenty und Emil Kaschka sollen das Programm außerdem "um die Dimension Poesie live" erweitern.