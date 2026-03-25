Gloggnitz feierte seine Paralympics-Stars

Volksfeststimmung in Niederösterreich! Nach dem sensationellen Abräumen bei den Paralympics in Mailand und Cortina wurden die Aigner-Geschwister in ihrer Heimatgemeinde Gloggnitz mit einem Überraschungsempfang gefeiert – und die ganze Stadt war auf den Beinen!

Begleitet von Musikkapelle und Schlagersängerin Vanessa Maria präsentierten Veronika, Johannes Aigner und Guide Nico Haberl stolz ihre insgesamt zehn paralympischen Goldmedaillen. Dazu gab es Autogramme, Erinnerungsfotos und jede Menge Jubel. Bereits zuvor hatte Trattenbach die Parasport-Stars gefeiert.

Triumphale Heimkehr

Veronika Aigner zeigte sich tief gerührt: "Da muss man wirklich Danke sagen, dass die Gemeinde so ein Fest auf die Beine gestellt hat. Das ist eine große Ehre." Trotz Medienterminen und Einladungen ohne Ende war ihr der Heimatempfang besonders wichtig – sogar ihre Arbeitskollegen bekämen den Rummel bereits mit, gestand die 23-Jährige lachend.

Auch Johannes räumte ein, dass das Feiern "ein wenig an die Substanz geht" – aber es sei positiver Stress, der dem Parasport insgesamt helfe.

Doch die nächste Saison wirft bereits Schatten: Veronika startet erst im Jänner 2027 wieder – dann aber nur mit Schwester Elisabeth als Guide. Und ob Haberl weiter an der Seite von Johannes bleibt, ist noch völlig offen.

Bleibt die Frage: Wer begleitet die Aigners auf dem Weg zur WM in Tignes?