Bleibt die Kunsteisarena Ternitz doch?

Auf Initiative von Sportlandesrat LH-Stv. Udo Landbauer (FPÖ) hat die NÖ Landesregierung die Vergabe einer Förderung in Höhe von 100.000 Euro für den Austausch der Kälteanlage in der Kunsteisarena Ternitz beschlossen.

Die Maßnahme dient der Sicherstellung des Betriebs und der Modernisierung der laut der Bedarfs- und Bestandsanalyse zu Niederösterreichs Eissportinfrastruktur für die gesamte Region überaus wichtigen Sportstätte.

Wettkampftaugliche Eishockeyflächen

"Moderne und sichere Sportanlagen sind das Herz unserer Gemeinden. Sie sind Treffpunkte für unsere Jugend, für Familien und für unsere engagierten Vereine. Mit dieser gezielten Investition sichern wir nicht nur den Fortbestand der Kunsteisarena in Ternitz, sondern brechen damit auch eine Lanze für den Eissport“, so Landbauer, der sich für die Sicherstellung wettkampftauglicher Eishockeyflächen in Niederösterreich stark macht.

Infrastruktur in Heimatregionen stärken

"Wir stärken bewusst die Infrastruktur in unseren Heimatregionen. Die Kunsteisarena Ternitz ist ein unverzichtbarer Ankerpunkt für den Eissport weit über die Stadtgrenzen hinaus. Diese Förderung ist ein klares Bekenntnis zu unseren Vereinen und ein wichtiger Schritt, um unseren Sportlern moderne und wettkampftaugliche Bedingungen zu bieten. Jeder Euro, der hier in die Hand genommen wird, ist eine Investition in die Zukunft unserer heimischen Vereinskultur“, so Landbauer abschließend.