Graz-Wahl: FPÖ schließt gleich zwei Vize-Obmänner aus

In der Grazer FPÖ sind kurz vor der Gemeinderatswahl am 28. Juni mit Bernhard Dohr und Fabian Gutschreiter zwei stellvertretende Stadtparteiobleute per Notverordnungsrecht aus der Partei ausgeschlossen worden.

Dies berichtetet die "Kleine Zeitung" am Wochenende. Eine Stellungnahme auf eine APA-Anfrage stand vorerst aus. Ende Februar noch war Dohr, Volkswirt und Politikwissenschafter, als Dritter auf der Kandidatenliste präsentiert worden.

Bei Dohr handelt es sich auch um den Ex-Pressesprecher von Ex-Vizebürgermeister Mario Eustacchio, welcher derzeit als wilder Abgeordneter im Grazer Gemeinderat sitzt. Von steirischen Medien wurde am Sonntag gemutmaßt, dass der Ausschluss der Grund gewesen sein könnte, weshalb keine Medien zum FPÖ-Wahlkampfauftakt zur Wochenmitte in der Grazer Seifenfabrik geladen wurden. "Nein, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun", sagte Landesparteisekretär und Klubchef im Landtag, Marco Triller, in der "Kleinen Zeitung". Den Ausschluss hatte Triller auf Anfrage des Blattes bestätigt. Den Grund dafür wollte man nicht verraten.

Triller verwies auf das Parteigericht, falls die beiden Ausgeschlossenen berufen sollten. Laut einer FPÖ-Aussendung sollen Dohr und Gutschreiter allerdings in den vergangenen Monaten ein Verhalten gezeigt haben, das als systematische Illoyalität gegenüber der Partei zu werten sei und den Zusammenhalt der Partei gefährde.