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CD, Netflix-Show, Doku & Tour: BTS sorgen für neuen Kreischalarm
© Universal Music

Comeback

CD, Netflix-Show, Doku & Tour: BTS sorgen für neuen Kreischalarm

Von
19.03.26, 09:57
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Der verpflichtende Militärdienst in Südkorea ist abgeleistet. Jetzt tanzen BTS wieder los. Am Freitag kommt die neue CD „Arirang“. Am Samstag gibt’s das Comeback-Konzert live auf Netflix.  

Über 40 Millionen verkaufte CDs, fünf Grammy Nominierungen, ein Dutzend Welthits wie "Dynamite", "Butter" oder "Boy With Luv" und über 500 relevante Awards, dazu mehr als 20 Einträge im „Guiness Buch der Rekorde“. Die siebenköpfige koreanische Boygroup BTS gehört zu den größten Pop-Phänomenen des 21. Jahrhunderts. Jetzt, vier Jahre nach dem letzten Album „Proof“, mit dem man auch in Österreich die Chartspitze erreichte, und der Auszeit wegen dem verpflichtenden Militärdienstes melden sich Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, und Jung Kook wieder gemeinsam zurück.

CD, Netflix-Show, Doku & Tour: BTS sorgen für neuen Kreischalarm
© Universal Music

CD, Netflix-Show, Doku & Tour: BTS sorgen für neuen Kreischalarm
© Netflix


Am Freitag (20. März) kommt das neue Album “Arirang“ mit 14 Boyband-Hymnen, am Samstag (21. März) folgt die Netflix-Show zum Comeback-Konzert, das man vor über 250.000 Fans am berühmten Gwanghwamun Square in Seoul zündet. Am 27. März legt Netflix dann mit einer Doku über die Entstehung des neuen Albums nach. Der Hype ist enorm: Allein die Ankündigung von Netflix brachte über 2,7 Millionen Likes in nur 12 Stunden.

CD, Netflix-Show, Doku & Tour: BTS sorgen für neuen Kreischalarm
© Getty Images

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CD, Netflix-Show, Doku & Tour: BTS sorgen für neuen Kreischalarm
© Live Nation

Noch größer war der Run auf die ab 9.April gezündete Welttournee. Die 4,1 Millionen Tickets für die 82 Konzerte in 23 Ländern waren innerhalb von nur 24 Stunden ausverkauft. BTS sollen damit über eine Milliarde Dollar Umsatz machen. Österreich-Konzert gibt’s natürlich keines. Dafür sorgen BTS immerhin im relativ grenznahen München (11. und 12. Juli) für Kreischalarm.

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