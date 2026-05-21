Ex-ORF-Moderatorin Martina Kaiser bald nackt im „Playboy“?

Ex-ORF-Moderatorin Martina Kaiser beweist auf Social Media einmal mehr ihre legendäre Schlagfertigkeit und kontert die pikante Frage eines männlichen Fans nach potenziellen Nacktfotos für den „Playboy“ mit einem humorvollen Augenzwinkern.

Wer als attraktive Frau in der Öffentlichkeit steht, braucht auf Social Media oft ein dickes Fell – oder einfach eine gehörige Portion Humor. Genau die beweist Ex-ORF-Moderatorin Martina Kaiser immer wieder aufs Neue. Die Wienerin wird auf ihren Kanälen in regelmäßigen Abständen mit skurrilen, intimen und bisweilen sehr direkten Fan-Fragen konfrontiert. Ihr jüngstes Highlight aus dem Posteingang brachte die sympathische Influencerin nun so richtig zum Schmunzeln.

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Pikante Fan-Frage sorgt für Lacher

Ein männlicher Follower wollte es ganz genau wissen und stellte via Privatnachricht die Frage aller Fragen: Ob sich Martina denn vorstellen könne, sich komplett nackt für das legendäre Männermagazin „Playboy“ zu räkeln? Anstatt die Nachricht genervt zu ignorieren, drehte die findige Moderatorin kurzerhand ein Video für ihre Community, um den Vorstoß humorvoll zu zerlegen. Sichtlich amüsiert wiederholt sie die pikante Frage im Clip gleich zweimal, um die Absurdität der Situation zu unterstreichen, ehe sie mit einem Augenzwinkern den perfekten Konter liefert: „Nein, nackt nicht. Angezogen von mir aus!“





Schlagfertig und humorvoll gegen den Social-Media-Wahnsinn

Es ist nicht das erste Mal, dass die ehemalige Radio- und TV-Macherin charmant auf die Avancen ihrer männlichen Fans reagiert. Kaiser hat längst gelernt, den täglichen Wahnsinn in den sozialen Netzwerken mit Leichtigkeit zu nehmen. Mit ihrer schlagfertigen Absage erteilt sie den Nacktfotos eine klare Absage – hält der Männerwelt aber zumindest im übertragenen Sinne die (textile) Tür offen. Ihre Fans feiern sie für so viel Lockerheit jedenfalls jetzt schon.