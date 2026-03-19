Star-Autor Sebastian Fitzek lässt Wien erzittern

Sebastian Fitzek lässt nach über 20 Millionen verkaufen Bücher jetzt die Krimi-Fans live erzittern. 2027 bringt er seinen Bestseller „Die Einladung“ als einzigartige Theater-Show ins MuseumsQuartier.

Über 20 Millionen verkaufte Bücher und Belletristik-Klassiker wie „Die Therapie“, Das Paket“ oder „Das Kind“. Sebastian Fitzek zählt unumstritten zu den erfolgreichsten Autoren im deutschsprachigen Raum. Jetzt lässt er Wien mit einer „Weltpremiere“ erzittern. Ab 29. Juni 2027 bringt Fitzek seinen Bestseller „Die Einladung“, mit dem er 2023 die Jahresbesten-Liste vom Spiegel anführte, im Museumsquartier auf die Bühne. Mit einer Aufführungsserie, die bis zum 4. Juli 2027 angesetzt ist.

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Der Psychothriller „Die Einladung“ verspricht auch als Theater-Show „Das Fitzek-Feeling“: Ein nervenaufreibendes Psychospiel, überraschende Wendungen und ein epischer Soundtrack inklusive. Damit soll für Spannung von der ersten bis zur letzten Minute gesorgt werden. Für Gänsehaut ja sowieso.

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Die Story unter den Schlagworten „Eingeschneit. Abgeschnitten. Ausgeliefert“ ist Krimi-Fans wohlbekannt: Marla Lindberg folgt einer Einladung in ein abgeschiedenes Berghotel in den Alpen, die sie besser niemals angenommen hätte. Was als harmloses Klassentreffen geplant war, wird schnell zu einem mörderischen Psychospiel. Denn Marla leidet unter Gesichtsblindheit und kann Menschen nicht an ihrem Äußeren erkennen - sondern nur an Stimme und Bewegungsmustern. In einer Gruppe aus alten Klassenkameraden, in der jeder etwas verbirgt, weiß sie nicht, wem sie trauen kann. Schutzlos ausgeliefert und eingeschlossen im Schneesturm - ohne Internet, ohne Fluchtmöglichkeiten - befinden sich nicht nur Freunde in der Hütte. Jemand hat sie gezielt hierher gelockt, um ein altes Geheimnis ans Licht zu bringen. Schnell wird klar: Es gibt nur eins, was tödlicher ist, als das Berghotel im eisigen Schneetreiben wieder zu verlassen - es nicht zu tun…

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Damit sorgt Fitzek nun auch auf der Bühne für Gänsehaut. Die Weltpremiere steigt am 11. Mai 2027 in München. Von 29. Juni 2027 bis 4. Juli stoppt Fitzek damit im Wiener MuseumsQuartier.