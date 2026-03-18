Bester Film des Jahres! Fan-Hype um „Dune 3“

Nächste Oscar-Chance für Timothée Chalamet. Am 18. Dezember kommt „Dune 3“. Der 1. Trailer begeistert schon die Welt.

Bei den Oscars ging Timothée Chalamet mal wieder leer aus. „Blood & Sinners“-Star Michael B. Jordan schnappte ihm den schon sicher geglaubten Preis weg. Jetzt gibt’s etwas Entschädigung. Der erste Trailer von “Dune 3“, mit dem ab 18. Dezember die Kino-Hit-Serie ihr Grande Finale findet , sorgt für den größten Fan-Hype des Jahres: „Ach, sagt die Preisverleihung nächstes Jahr einfach ab … wir wissen doch alle, dass der beste Film des Jahres 2026 schon da ist. Dieser Trailer allein beweist es.“ Jubeln die Fans auf „X“ vormals Twitter.

© Warner Bros. Pictures

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Auch über Chamalet der in der Rolle von Paul Atreides zurückkehrt. „Es ist an der Zeit, Timothée Chalamet nächstes Jahr seinen ersten Oscar als Bester Hauptdarsteller für Dune 3 zu geben“

Der dritte und letzte Teil von Denis Villeneuves epischer Science-Fiction-Saga, die auf den Romanen von Frank Herbert basiert, enthüllt, dass Pauls Geliebte Chani (Zendaya) schwanger ist und beide in einen erbitterten Krieg um die Freiheit von Arrakis verwickelt sind. Die Fans bekommen dabei außerdem einen ersten Blick auf Robert Pattinson als Scytale, einen Mann, der plant, Paul zu stürzen.