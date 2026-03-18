“Is This Thing On?”: Bradley Cooper liefert therapeutische Stand-Up-Comedy

“Is This Thing On?” zeigt ab Donnerstag im Kino ein herzergreifend schonungsloses Beziehungsdrama zwischen Streit und Stand-Up-Comedy-Bühne. Bradley Cooper übernimmt dabei die Regie und eine Nebenrolle.

2018 feierte er mit „A Star Is Born“ sein Regie-Debüt und führte dabei Lady Gaga zum Oscar für den Film-Hit „Shallow“. Jetzt liefert der 12-fache Oscar-Nominee Bradley Cooper („American Sniper“) seine schon dritte Regiearbeit. Mit “Is This Thing On?” lässt er ein Ehepaar ihre Probleme auch als therapeutische Stand-Up-Comedy aufarbeiten und gibt dabei selbst als Kumpel wertvolle Beziehungs-Tipps. Die Romantik-Komödie, die im Oktober beim New York Film Festival ihre Weltpremiere feierte läuft ab Donnerstag (19. März) bei uns im Kino.

© Searchlight Pictures

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Die Story ist herzergreifend und schonungslos ehrlich: Alex (Will Arnett) und Tess Novak (Laura Dern) sind in ihrer Ehe in eine Sackgasse geraten und beschließen die Trennung. Doch durch die Kinder und gemeinsam Freunde wie Arnie (Bradley Cooper) und Christine (Andra Day) muss man sich hin und wieder sehen. Distanziert und kühl.

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Alex zieht in New York über die Häuser und endet mangels Bargeld als Akteur auf einer Stand-Up-Comedy-Bühne, wo er sein patschertes Eheleben aufarbeitet. Und das fasziniert und bewegt ihn so sehr, dass er immer wieder kommt. One-Night-Stand mit Comedian Jill (Jordan Jensen) inklusive.

Tess geht mittlerweile mit Volleyball-Funktionär Laird (Peyton Manning) aus. Das Date führt sie zufällig in einen Comedy-Schuppen, wo gerade Alex, der durch die Bühne neues Selbstvertrauen gefunden hat, von seinen Eheproblemen und dem neuesten Sexerlebnis spricht. Dies führt natürlich zu Spannungen, aber auch zu einem herzlichen Finale.Eine ergreifende Tragikomödie, die ein Plädoyer für die Liebe liefert. Tränenalarm und die Queen-Bowie-Hymne „Under Pressure“ inklusive.