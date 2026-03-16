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Öko-Biber „Hoppers“ nagt sich an der Kinospitze fest
© Pixar

Platz 1

Öko-Biber „Hoppers“ nagt sich an der Kinospitze fest

Von
16.03.26, 09:24
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Der Öko-Trickfilm „Hoppers“ sorgt weiter für große Kassa: Der erfolgreichste Film des Wochenendes!  

Weltweit schon 164,7 Mio. Dollar Kassa. Damit gelingt dem Öko-Trickfilm „Hoppers“ der drittbeste Kinostart des Jahres. Nach „Scream 7“ und „G.O.A.T.“. In den USA spielte die als Roboter-Biber verkleidete Naturliebhaberin Mabel am Wochenende weitere 28,5 Millionen ein (Platz1) und hält bereits bei satten 86,9 Millionen Dollar Kassa. Der beste Start für Pixar seit „Coco“ (2017).

Öko-Biber „Hoppers“ nagt sich an der Kinospitze fest
© Pixar

Öko-Biber „Hoppers“ nagt sich an der Kinospitze fest
© Pixar

Auch in Deutschland behauptet „Hoppers“ die Chartspitze und legt im Vergleich zum letzten Wochenende sogar zu: 280.000 Kinobesucher und 2,9 Millionen Euro Kassa. In Summe hat Hoppers somit bereits 605.000 verkaufte Tickets auf der Habenseite. Auch in Österreich wo 37.900 Kino-Fans bis zum letzten Wochenende bereits 441.000 Euro Kassa einspielten, darf „Hoppers“ weiter mit Platz 1 rechnen. Die Konkurrenz war ja auch nicht allzu stark. Einzig die Neustarts der Romanze „Für immer ein Teil von dir – Reminders of Him“ und des schrägen Zeitreise-Anti-KI-Abenteuers „Good Luck, Have Fun, Don’t Die“ sollten es in die Top 5 schaffen.

Öko-Biber „Hoppers“ nagt sich an der Kinospitze fest
© Pixar

„Hoppers“ liefert einen herzlichen Familien-Film mit sympathisch-unaufdringlicher Naturschutzbotschaft: Naturliebhaberin Mabel Tanaka sieht d durch die Autobahn-Baupläne von Bürgermeister Jerry Generazzo ihr geliebtes abgelegenes Biotop in Gefahr. Deshalb lässt sie sich von Uniprofessorin Dr. Sam in einen Roboter Biber (!) verwandeln und versucht dadurch die Tiere zum Umzug zu bewegen.

Öko-Biber „Hoppers“ nagt sich an der Kinospitze fest
© Pixar

Witzig: Auch Heidi Klim hat dabei eine Sprechrolle: Sie leiht dem im Teich etwas fehlplatzierten Hai die Stimme.

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