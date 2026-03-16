Star taucht mit Oscar-Trophäe in Burger-Lokal auf

Michael B. Jordan hat es geschafft: Nach seinem Oscar-Gewinn für den Horror-Hit "Blood & Sinners" feierte der Weltstar seinen Triumph ganz bodenständig bei einer bekannten Fast-Food-Kette.

USA. Am Sonntag feierte Michael B. Jordan seinen ersten Oscar als bester Hauptdarsteller auf ganz besondere Weise. Während wir in Österreich nach einer langen Nacht vielleicht zum Würstelstand pilgern, zog es den US-Star direkt mit seiner Gold-Statue im Gepäck zu einer "In-N-Out"-Burger-Filiale. In viralen Videos ist zu sehen, wie der sichtlich gut gelaunte Schauspieler von den anwesenden Kunden mit Jubel und Glückwünschen empfangen wurde.

Jordan, der für seine Doppelrolle im Film "Blood & Sinners" ausgezeichnet wurde, gönnte sich nach dem offiziellen Teil einen schnellen Burger. Trotz des riesigen Rummels blieb der Star bodenständig und genoss den Moment sichtlich mit seiner Trophäe in der Hand. Die Fans vor Ort feierten den Moment, als der frischgebackene Preisträger ganz entspannt seine Bestellung aufgab.

Der Weg zur Gold-Trophäe war alles andere als leicht. Michael B. Jordan setzte sich gegen hochkarätige Rivalen wie Timothée Chalamet in "Marty Supreme", Leonardo DiCaprio in "One Battle After Another", Ethan Hawke in "Blue Moon" und Wagner Moura in "The Secret Agent" durch. Es ist der vorläufige Höhepunkt seiner Karriere, nachdem er bereits in großen Produktionen wie "Black Panther" überzeugt hatte.

Dank an Ryan Coogler

In seiner emotionalen Dankesrede hob Michael B. Jordan besonders die Zusammenarbeit mit Regisseur Ryan Coogler hervor. "Ich fühle mich so geehrt, dich einen Kollegen und Freund zu nennen", sagte er auf der Bühne, wie das US-Portal "Hollywood Reporter" berichtet. Zudem würdigte er Legenden wie Denzel Washington und Halle Berry, in deren Fußstapfen er nun tritt. Er betonte, wie wichtig die Unterstützung seiner Fans für den Erfolg des Films war.

Vampir-Horror schreibt Geschichte

Der Film "Blood & Sinners", der im Mississippi der 1930er-Jahre spielt, war mit 16 Nominierungen der große Favorit des Abends. Jordan spielt darin die Zwillingsbrüder Smoke und Stack, die in ihrer Heimatstadt zunächst ein Lokal eröffnen und plötzlich mit Vampiren konfrontiert werden. Insgesamt nahm das Team vier Auszeichnungen mit nach Hause, darunter für das beste Drehbuch und die beste Kameraarbeit.