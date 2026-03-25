Nuri-Hype: BM Ludwig outet sich als Sardinen-Fan

Eine Sardinen-Dose als Lifestyle-Statement – klingt seltsam, ist aber so. Die portugiesische Kultmarke Nuri hat Wien im Sturm erobert. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat jetzt den Kult-Shop in der Herrengasse besucht.

Österreich gilt weltweit als Nuri-Land Nummer 1 – und jetzt hat sich sogar Bürgermeister Michael Ludwig als glühender Fan geoutet!

Ludwig stattete dem Nuri Shop im 1. Bezirk einen Besuch ab

© Massgeschneidert

Dabei plauderte er mit Shopleiterin Tanja Trautenberger über Wiener Genusskultur und die neuesten Produkt-Innovationen. Im Gepäck beim Abgang: das Nuri Kochbuch. Für einen der begehrten Verkostungsabende hat Ludwig bereits sein Interesse angemeldet.

Verkostungsabende: der neue Hit!

© Rene Wallentin

Trautenberger schwärmt: "Es ist jedes Mal schön zu sehen, wenn Kunden überzeugt sind, Nuri schon in- und auswendig zu kennen – und dann überrascht feststellen, dass es mittlerweile rund 30 verschiedene Sorten gibt." Die Verkostungsabende jeden Donnerstag? Bereits bis Mitte Juni ausgebucht!

In der Karibik als Volksfest gefeiert

Im Shop gibt es alles, was das Nuri-Herz begehrt – darunter die kunstvolle Gabel-Edition. Und streng geheim: Im Mai soll ein völlig neues Produkt der Nuri-Familie nach Österreich kommen!Der Hype um die stylische Sardinen-Dose kennt offenbar keine Grenzen – von der Karibikinsel Curaçao, wo die jährliche Container-Ankunft als Volksfest gefeiert wird, bis in Wiens nobel¬sten Bezirk.