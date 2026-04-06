Flammen-Inferno: Brennende Autos in Traiskirchen

Acht Fahrzeuge brannten in der Nacht auf Samstag auf einem Firmenareal im niederösterreichischen Bezirk Baden.

Auf einem Firmenareal in Traiskirchen (Bezirk Baden) haben Samstagfrüh acht Fahrzeuge lichterloh gebrannt. Aus noch unbekannter Ursache fingen vier Pkw und vier Kleintransporter Feuer.

© BFKDO BADEN / Stefan Schneider

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"Gegen 03:15 Uhr langten fast zeitgleich zwei Notrufe über 122 bei der Feuerwehralarmzentrale ein. Ein Anrainer wurde durch Geräusche wach und sah durchs Fenster einen Feuerschein in der Ferne. Konnte aber nicht mitteilen was da brennt. Der zweite Anrufer konnte dann bereits Genaueres mitteilen", ist auf der Website des Berufsfeuerwehrkommandos Baden zu lesen.

© BFKDO BADEN / Stefan Schneider

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Die umgehend danach ausgerückten Feuerwehren vermieden ein Übergreifen der Flammen auf weitere Fahrzeuge und Objekte. Zu löschen waren neben den Fahrzeugen auch die Ladungen der Transporter, nach einer Stunde wurde "Brand aus" gegeben. Verletzt wurde niemand. Die Polizeikräfte nahmen noch in der Nacht die ersten Erhebungen auf, die Brandursache wird noch ermittelt.