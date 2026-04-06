Countdown läuft: Das Grüne Herz schlägt ab Mittwoch in Wien

Am Mittwoch wird der Rathausplatz wieder steirisch, wenn von Mittwoch, 8. bis Sonntag, 12. April, genussvolles steirisches Lebensgefühl den Ton angibt.

Nur noch zweimal schlafen, dann hat das Warten für alle Fans der steirischen Lebensart ein Ende. Wenn am kommenden Mittwoch der Startschuss für den heurigen Steiermark-Frühling fällt, verwandelt sich der Rathausplatz wieder in das größte Pop-up-Restaurant des Landes. Auf einer gigantischen Fläche von über 13.000 Quadratmetern zeigt das Grüne Herz heuer eine Show der Superlative und knackt dabei alle bisherigen Rekorde.

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Gleich elf Erlebnisregionen rücken mit Sack und Pack in der Bundeshauptstadt an, um den Wienern den Mund wässrig zu machen. Das Programm für die kommenden Tage ist so prall gefüllt wie eine echte steirische Brettljause. Von hochmodernen Bike-Parcours im Rathauspark über das kleinste Kino der Welt bis hin zu einem brandneuen Kochstudio ist alles mit dabei.

Kulinarik der Extraklasse mit Lafer und Reitbauer

Wer glaubt, es gäbe nur herkömmliche Hausmannskost, der täuscht sich gewaltig. Die Steiermark fährt ihre schwersten Geschütze auf und schickt ihre kulinarischen Superstars an den Herd. Von Heinz Reitbauer über Johann Lafer bis hin zu Richard Rauch zeigen die Spitzenköche live vor Ort, warum das Bundesland als die Genussdestination Nummer eins gilt. Neben edlen Hauben-Gerichten darf aber natürlich auch der klassische Steckerlfisch nicht fehlen.

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"Wien und Niederösterreich sind neben der Steiermark die wichtigsten Herkunftsmärkte für den steirischen Sommer-Tourismus. Mit dem Steiermark-Frühling am Wiener Rathausplatz, zu dem wir mindestens 180.000 Gäste erwarten, zeigen wir mitten in der Stadt steirisches Lebensgefühl – so, wie es auch in unseren Regionen gelebt wird. Das soll Lust auf einen Urlaub in der Steiermark machen", so Landeshauptmann Mario Kunasek.

Ganzer Park im Steirer-Fieber

Heuer wächst das Fest sogar in die Höhe und bespielt neben dem Platz auch den gesamten Rathauspark. Geschäftsführer Michael Feiertag und sein Team von Steiermark Tourismus arbeiten bereits seit fast einem Jahr an diesem Kraftakt. Insgesamt 1.600 Gastgeber sorgen dafür, dass sich die Gäste wie im Urlaub fühlen. Digitale Großbildschirme und interaktive Stationen bringen die Berge und Seen direkt auf den Asphalt der Hauptstadt.

Hinter den Kulissen herrscht bereits Hochbetrieb, denn die Aufbauarbeiten laufen auf Hochtouren. Von echtem Handwerk wie dem Korbflechten bis hin zu schwungvollem Volkstanz wird ab Mittwoch 50 Stunden lang ein Programm geboten, das keine Wünsche offen lässt. Der Steiermark-Frühling 2026 verspricht also ein Volksfest zu werden, das man so schnell nicht vergisst.