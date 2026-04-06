FlyOne Armenia verbindet Wien ab sofort mit Jerewan

FlyOne Armenia landet ab sofort regelmäßig am Flughafen Wien. Die neue Verbindung in die armenische Hauptstadt Jerewan öffnet Urlaubern sowie Geschäftsreisenden das Tor zum Kaukasus. Ab Juni wird das Angebot wegen der Nachfrage sogar verdreifacht.

Premiere am Flughafen Wien: FlyOne Armenia hat am 3. April den Flugbetrieb nach Österreich aufgenommen. Die Airline verbindet Wien mit der armenischen Hauptstadt Jerewan und erweitert damit das Angebot am Standort um neue Reisemöglichkeiten in den Kaukasus.

Vorerst steht die Verbindung einmal wöchentlich im Flugplan, doch schon bald wird das Angebot ausgeweitet. Ab dem 3. Juni wird die Airline die Frequenz auf drei Flüge pro Woche erhöhen. Zum Einsatz kommt dabei ein moderner Airbus A320, der die Passagiere in die geschichtsträchtige Hauptstadt Armeniens bringt. Das Land lockt mit beeindruckenden UNESCO-Welterbestätten und einer lebendigen Kulinarikszene, die immer mehr Touristen anzieht.

Flughafen-Chef freut sich über Neuzugang

Für den Wiener Flughafen stellt die neue Airline einen wichtigen Gewinn dar. „Herzlich willkommen in Wien, FlyOne Armenia! Wir freuen uns sehr über die Entscheidung der Airline, Wien neu in ihr Streckennetz aufzunehmen“, betont Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG. Er sieht in der neuen Verbindung ein starkes Signal für die Attraktivität des Standorts Schwechat. Laut Jäger stehen durch den Ausbau ab dem heurigen Sommer insgesamt zehn wöchentliche Verbindungen in die armenische Hauptstadt zur Verfügung, was auch den Incoming-Tourismus und Geschäftsreisen spürbar fördern soll.

Ab sofort fliegt der armenische Carrier wöchentlich nach Jerewan in Armenien. © Flughafen Wien

"Wir freuen uns sehr, Wien in unser Streckennetz aufzunehmen. Wir sind überzeugt, dass diese Destination auf großes Interesse stoßen und neue Chancen für Tourismus und Reisen eröffnen wird – sowohl für Reisende aus Armenien als auch für Transitpassagiere auf dem Weg nach Europa", so Aram Khachatryan, CEO von FlyOne Armenia.

Flugzeiten im Überblick

Wer den Weg in den Kaukasus antreten möchte, kann dies am späten Nachmittag tun. Der Rückflug aus Wien startet um 18.30 Uhr und erreicht Jerewan um 23.50 Uhr. In der Gegenrichtung heben die Maschinen um 15.40 Uhr in Armenien ab und landen um 17.30 Uhr wieder in Schwechat. Über das Drehkreuz der FlyOne-Gruppe sind zudem zahlreiche weitere Ziele in Europa und darüber hinaus erreichbar.