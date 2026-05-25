Freiluft-Kunst im Palais Auersperg

Im Sommer verwandelt sich der Garten des Palais Auersperg in der Josefstadt in ein riesiges Freiluft-Atelier, das Kunst mitten ins Wiener Stadtleben holt.

Der historische Garten des Palais Auersperg wird von 3. Juni bis 31. August zum offenen "Skulpturen- & Kunstgarten FREILUFT". Wo sonst Spaziergänger Ruhe finden, stehen bald moderne Skulpturen, Installationen und Kunstobjekte, die sich bewusst in die Wege, Sichtlinien und die alte Gartenarchitektur einfügen. Die Idee dahinter: Kunst soll nicht länger in geschlossenen Räumen versteckt sein, sondern den Alltag der Menschen direkt berühren.

© Mila Zytka

Gemeinsam mit Kuratorin Petra Forman entsteht ein temporärer Ort, an dem Kunst, Natur und Stadt ineinandergreifen. Die beteiligten Künstler - darunter Alex Kiessling, Elisabeth von Samsonow, Jeremias Altmann, Kata Oehschlaegl, Martin Grandits, Merlin Kratky, Petra Forman, Red Huemer, Rosa Roedelius, Teresa Grandits und Viktoria Morgenstern - entwickeln Werke, die auf die Atmosphäre des Gartens reagieren.

Bezirksvorsteher Martin Fabisch (Grüne) und Projektleiter Paul Rittenauer (JPR Entertainment). © Shervin Sardari

Der Eintritt ist frei, der Zugang offen für alle - ganz ohne Konsumzwang. Ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Gesprächen, Führungen, Performances und offenen Begegnungsformaten soll Menschen aus allen Ecken der Stadt zusammenbringen: Anwohner, Studierende, Passanten und Kunstfans gleichermaßen. Denn am Ende geht es darum, Hemmschwellen abzubauen und zeitgenössische Kunst für möglichst viele erlebbar zu machen.

Stimmen zu "Freiluft"

"Mit 'Skulpturen- & Kunstgarten Freiluft' wollten wir einen Ort schaffen, an dem Kunst selbstverständlich Teil des Alltags wird. Besucher sollen nicht das Gefühl haben, eine klassische Ausstellung zu betreten, sondern Kunst beiläufig entdecken, erleben und mit ihr Zeit verbringen können", erklärt Projektleiter Paul Rittenauer (JPR Entertainment).

"Der Garten wird nicht bloß zur Kulisse, sondern zum aktiven Teil der Ausstellung. Genau dieses Zusammenspiel aus Natur, Architektur und zeitgenössischer Kunst macht den besonderen Charakter des Projekts aus", ergänzt Kuratorin Petra Forman.