Abgestürzte Paragleiterin: "Ja, ich weiß, wer das war"

Die 44-jährige Paragleiterin wurde am Samstag in der Luft von einer Cessna abgeräumt. Nach ihrem Horror-Absturz meldet sie sich erstmals öffentlich zu dem Vorfall und mit einer klaren Botschaft.

In ihrem Update schreibt die Paragleiterin: "Um’s in meinen Worten zu sagen: Oida, leck mich am Arsch." Den Erfolg des Videos hatte sie nicht erwartet.

Sie stellte mehrere Punkte klar. Die Frau sei "nirgends gewesen, wo sie nicht sein durfte". Ein Alarmsystem habe sie nicht verwendet. Mit ihrem Gleitschirm kreiste die 44-Jährige in der Thermik. Sie betont auch: "Nein, als Paragleiter kannst du einem Kleinflugzeug nicht ausweichen." Zusätzlich sind motorisierte Luftfahrzeuge ausweichpflichtig.

"Ja, ich weiß, wer das war"

Über den Piloten sagt sie, dass er gelandet sei. Und erklärt: "Ja, ich weiß, wer das war." Der Vorfall werde "ganz offiziell, ohne Drama seinen ordentlichen Rechtsweg gehen". Dabei attackiert sie die online "Lästerer".

In dem Fluggebiet dürfen Paragleiter, Segelflieger und Motorflieger gemeinsam unterwegs sein. Sie meint: "Es gibt Regeln, Unfälle passieren trotzdem." Ob ein Warnsystem den Unfall verhindert hätte, sagt sie: "Ich weiß es nicht." Das System ist nicht hundertprozentig zuverlässig. Die 44-Jährige hat auch einen klaren Appell an Motor- und Segelflieger: mehr visuelle Kontrolle, mehr Umsicht.