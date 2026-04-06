Kleinflugzeug bei Landung verunglückt

Ein Flugunfall am Flugplatz Gmunden-Laakirchen ist glimpflich ausgegangen, der Pilot hatte großes Glück.

Am Sonntagnachmittag kam es am Flugplatz Gmunden-Laakirchen zu einem Unfall mit einem Kleinflugzeug. Ein 49-jähriger Pilot aus dem Bezirk Vöcklabruck setzte gegen 14.45 Uhr ordnungsgemäß zur Landung an.

Kurz nach dem Aufsetzen geriet die Maschine jedoch aus bislang ungeklärter Ursache außer Kontrolle und drehte sich nach rechts. Ein Gegensteuern blieb ohne Erfolg, das Flugzeug verließ die Piste. In weiterer Folge sprang die Maschine über einen kleinen Hügel und streifte mit der rechten Tragfläche ein Hindernis. Schließlich drehte sich das Flugzeug ein und kippte nach vorne. Trotz des Zwischenfalls blieb der Pilot unverletzt. Die Ursache des Unfalls ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen.