Hype um "Super Mario Galaxy": Erfolgreichster Kinostart des Jahres

Das Osterwochenende stand ganz im Zeichen des schnauzbärtigen Klempners: Mit einem fulminanten Einspielergebnis katapultiert sich der neue „Super Mario Galaxy“-Film an die Spitze der Kino-Charts und lässt die Konkurrenz im intergalaktischen Staub zurück.

Was sich bereits am Premierentag abzeichnete, manifestierte sich über die Osterfeiertage als wahrer Triumphzug: Nintendos neuester Leinwandstreich erobert die Lichtspielhäuser im Sturm. Die nun vorliegenden Zahlen untermauern den Status des Films als einen der gigantischsten Kinoerfolge des noch jungen Jahres 2026.

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Ein globaler Siegeszug

Den Daten von The Hollywood Reporter zufolge generierte das Abenteuer in den USA über das verlängerte, fünftägige Osterwochenende beachtliche 190,1 Millionen US-Dollar. Doch auch auf dem internationalen Parkett spielte der Film in der obersten Liga: In weltweit 80 Märkten flossen weitere 182,4 Millionen US-Dollar in die Kassen.

Mit einem globalen Gesamteinspiel von rund 372,5 Millionen US-Dollar (322,8 Mio. Euro) markiert der Film nicht nur den erfolgreichsten Start des laufenden Jahres, sondern positioniert sich als stärkstes Debüt seit dem monumentalen „Avatar: Fire and Ash“ aus der vergangenen Weihnachtssaison. Auch wenn für den heimischen Markt noch keine exakten Detaildaten vorliegen, berichten Kinobetreiber hierzulande von einem überragenden Zuspruch.

© Universal Studios

Im Schatten des Vorgängers, aber auf Rekordkurs

Im direkten Vergleich mit dem ersten „Super Mario Bros. Film“ rangiert das Galaxy-Abenteuer nur knapp dahinter. Während der Erstling damals in den USA fulminante 204 Millionen US-Dollar über Ostern einspielte, fällt der Abstand des aktuellen Werks moderat aus. Dennoch sichert sich der neue Streifen einen Platz in den Geschichtsbüchern: Er zählt nun zu den fünf erfolgreichsten Starts eines Animationsfilms aller Zeiten.

Kritiker versus Publikum: Ein klarer Sieger

Interessant gestaltet sich die Diskrepanz in der Rezeption. Während die Fachkritik auf der Plattform Rotten Tomatoes mit lediglich 42 Prozent eher verhalten reagierte, zeigt sich das Publikum euphorisch: Ein Audience Score von 89 Prozent beweist, dass der Film den Nerv der Familien und Gaming-Fans präzise getroffen hat. Diese starke Resonanz lässt auf eine außergewöhnliche Ausdauer in den kommenden Kinowochen schließen.