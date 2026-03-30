„Super Mario“ setzt jetzt zum galaktischen Kino-Höhenflug an

Mario und Luigi lassen jetzt „Astronaut“ Ryan Gosling zittern. Am Mittwoch startet „Der Super Mario Galaxy Film“ – ein garantierter Milliarden-Hit.

Unglaubliche 1,36 Milliarden Dollar Kassa! „The Super Mario. Bros Movie” schrieb 2023 Kino-Geschichte. Der erfolgreichste Start eines Animationsfilms weltweit (377 Millionen Dollar) und der höchste Umsatz einer Videospielverfilmung aller Zeiten. Dazu 691.000 Kinobesucher in Österreich! Jetzt legen Mario und Luigi wieder los.

© universal pictures

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Am Mittwoch (1. April) startet „Der Super Mario Galaxy Film“, der das dynamische Bruder-Duo in den Weltraum bringt. Und wohl zu einem Kino-Höhenflug, der ein anderes galaktisches Leiwandepos ausbremsen wird: „Der Astronaut – Project Hail Mary, den bislang erfolgreichsten Film des Jahres mit Ryan Gosling in der Hauptrolle und über 300 Millionen Dollar Kassa in nur 10 Tagen.

Inspiriert vom 2007 veröffentlichten Jump-’n’-Run-Videospiel „Super Mario Galaxy“ verlassen die Brüder Mario und Luigi sowie Prinzessin Peach und Toad jetzt das Pilzkönigreich für ein intergalaktisches Abenteuer. Von seltsamen Sternkatapulten geleitet, reisen sie durch die Galaxie, landen auf verschiedenen Planeten und treffen auf Prinzessin Rosalina und die Lumas, um Bowser und Bowser Jr. zu stoppen, die neue Gefahren im All planen Dazu ist auch Fox McCloud, der bekannten Held aus der Star-Fox-Reihe, mit dabei.

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Spannend: Chris Pratt hat dafür Marios ikonischen Ausruf „Mamma Mia“ adaptiert. „Wenn man die Originalversion der Figur hört, ist sie italienisch. Warum ergibt es Sinn, dass ein Typ aus Brooklyn ohne diesen Akzent das so oft sagt?“

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Zur Promotion des Milliarden-Hits schauten die Synchronsprecher Chris Pratt (Mario), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Browser) , Anya Taylor-Joy (Prinzessin Peach), Brie Larson (Rosalina) , Benny Safdie (Bowser Jr.) und Keegan-Michael Key (Toad) am Sonntag beim Formel-1- Rennen in Suzuka, Japan vorbei. Jack Black durfte dabei sogar für Sieger Kimi Antonelli die Zielflagge schwenken.