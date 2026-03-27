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Kiefer Sutherland: neue Hits für das oe24-Konzert in Wien
© zeidler

Hollywood-Alarm

Kiefer Sutherland: neue Hits für das oe24-Konzert in Wien

Von
27.03.26, 09:24
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Am 30. April holt oe24 Hollywood-Star Kiefer Sutherland in die SimmCity. Jetzt legt er mit der brandneuen Single „Simpler Time“ die Richtung vor.“ 

"Das ist viel mehr als ein Hobby. Sonst hätte ich mir nicht schon drei Alben und an die 500 Konzerte angetan!" Am 30. April holt oe24 Hollywood-Legende Kiefer Sutherland nach Wien. In der Simm City gibt’s die neue Musik-Show „Love Will Bring You Home: „Ich mache ehrliche Countrymusik und singe fast nur über Whisky!"

Kiefer Sutherland: neue Hits für das oe24-Konzert in Wien
© zeidler

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Nach TV- und Kino-Hits wie „24“, „Young Guns“ oder „Flatliners“ lieferte Sutherland 2016 sein Debüt-Album „Down In A Hole, das bis auf Platz 35 der US-Charts hoch kletterte. Jetzt, nach den Top-10-Hits „Reckless & Me“ und „Bloor Street“ stellt er für das Wien-Konzert sogar ganz neue Songs in Aussicht. Am 29 Mai kommt das vierte Album „Grey“.

Kiefer Sutherland: neue Hits für das oe24-Konzert in Wien
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„In vielerlei Hinsicht markieren diese Songs ein persönliches Wachstum für mich, da ich weniger über Beobachtungen und mehr über persönliche Gefühle geschrieben habe, mit denen ich mich in meinem eigenen Leben auseinandergesetzt habe.“ erklärt Sutherland die 10 brandneuen Songs, von denen er einige auch in Wien auf die Setlist setzen wird. Die neue Single „Simpler Time“ ja sowieso.

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