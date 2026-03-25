Oasis vergolden ihr Comeback jetzt mit Luxus-Fotobuch

Das unerwartete Oasis-Comeback brach 2025 alle Rekorde. Jetzt legen Liam und Noel Gallagher mit einem rekordverdächtigen Fotobuch nach! Die exklusive „Supernova Edition“ von „Oasis Live ‘25“ kostet nämlich fast 14.000 Euro!

12.000 Pfund, also 13.859 Euro. Das ist der mehr als stolze Preis für das neue Fotobuch „Live ‘25“ zum Comeback von Oasis in der exklusiven „Supernova Edition“. Dafür gibt es aber eine Wascher der es in sich hat: Über 1000 Fotos, 82 mal 59 Zentimeter groß, 648 Seiten stark und satte 40 Kilo (!) schwer! Eine monumentale Hommage, limitiert auf weltweit nur 100 Exemplare. In einer Maßgefertigte Präsentationsbox, inspiriert von den Tour-Flightcases der Band. Dazu enthält das Cover eine herausnehmbare 12-Zoll-Vinyl-Schallplatte mit einer exklusiven Sprachnachricht von Fotograf Simon Emmett.

© Oasisinet

© thisisopus.com

Emmett schoss das mittlerweile berühmte 1. Foto von Noel und Liam nach 16 Jahren Streit Es wurde am Tag der Ankündigung der Oasis Live '25-Tour im August 2024 veröffentlicht. Nun präsentiert das Buch 1000 bisher unveröffentlichte Fotos, die seitdem entstanden sind. Emmett sagte: „Als ich die Reaktionen auf das Foto sah, war mir klar, dass dies kein einmaliges Ereignis war. Das Foto war der Anfang von etwas. Ich war fest davon überzeugt, dass dies dokumentiert werden musste. Es war nichts gespielt, es war echt.“

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Das Ergebnis gibt es nun ab 29. Mai in Buchform. „Wir haben beobachtet, wie die Fans eine unvergessliche Zeit hatte, aber auch die Band und die Crew genossen jeden Abend in vollen Zügen,“ so Fotograf Emmett.

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Neben der luxuriösen „Supernova Edition“ um 12.000 Pfund wird „Oasis Live '25 “ auch in der 21,5 Kilo schweren „Glory Edition“ (1.250 Pfund), der 12 Kilo schweren „Wonderwall Edition“ (350 Pfund) und der nahezu erschwinglichen „Live Forever Edition“ angeboten. Die kostet inklusive Porto nach Österreich rund 93 Euro und bietet 336 Seiten im Format 33.6 cm x 24.6 cm und wiegt knapp über 500 Gramm.