Von Schönbrunn bis Karlsplatz: Song Contest Stars mischen Wien auf

ESC-Party: 12 Points. Die Song Contest Stars von 2026 geben schon vor der offiziellen Eröffnung in Wien kräftig Gas

Heute, Sonntag (10. Mai) um 17 Uhr wird der Song Contest offiziell eröffnet: Große Flaggenparade der 35 Teilnehmerländer am Rathausplatz. Die Stars mischen aber schon seit Tagen Wien auf. Und das nicht nur mit den Proben in der Stadthalle sondern mit jeder Menge Partys, Pop-Up-Aktionen und Foto-(Love)-Storys!

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Die Finnen Linda Lampenius & Pete Parkkonen, die ja mit dem coolen Pop-Klassik-Crossover "Liekinheitin" bei den Wetten als absolute Top-Favoriten gelten, schauten am Samstag nicht nur mit den Kollegen Felicia (Schweden), Jonas Lovv (Norwegen), Vanilla Ninja (Estland), Atvara (Litauen) oder Søren Torpegaard Lund (Dänemark) beim „Nordic“ Event in der Norwegischen Botschaft vorbei, sondern auch schon für einen Foto-Stopp vor Schloss Schönbrunn. „Als klassische Musikerin hat Wien natürlich einen ganz großen Stellenwert für mich,“ schwärmt Linda Lampenius von der ESC-Hauptstadt.

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Boy George und Senhit (o.) sorgten im Volksgarten für Stimmugn (u.)

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Senhit aus San Marino, die ja mit Boy George den größten „Superstar“ zum ESC nach Wien bringt, rief am Samstag zur Dancefloor-Party im Volksgarten. Da tanzten auch Sarah Engels (Deutschland), Felicia (Schweden), Dara (Bulgarien) oder der italienische Herzensbrecher Sal da Vinci mit ab.

Im Dauereinsatz ist das estnische Girl Trio Vanilla Ninja. Nach einem Konzert im U4 (Freitag) gab’s am Samstag einen Pop-Up-Event mit hunderten Fans und Gratis-Eis am Karlsplatz. Auch Delta Goodrem (Australien) und der griechische Geheimfavorit sind bereits im Party-Modus und bereiteten sich auch schon mit Auftritten in den jeweiligen Botschaften auf den ESC vor.

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Kulinarischer gingen es Veronica Fusaro (Schweiz), Lavina (Serbien) oder Satoshi (Moldau) bei „The Sound of Europe. The Taste of Austria“ an und stärkten sich am Samstag auf Einladung von Bundesminister Norbert Totschnig mit ausgewählten Spezialitäten der heimischen Landwirtschaft wie Käse, Kaiserschmarren und Wein.