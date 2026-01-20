„Zurück zur Arbeit!“ Noel lässt Oasis Fans träumen

Nach dem Rekord-Comeback von Oasis hoffen die Fans für 2026 auf eine Europa-Tour. Jetzt heizt Noel Gallagher die Gerüchte neu an.

2,888 Millionen verkaufte Konzert-Tickets. Niemand begeisterte 2025 mehr Fans als Oasis, die nach 16 Jahren Streit ein „biblisches“ Comeback feierten. 41 Konzerte mit 405 Millionen Dollar Umsatz. Eine Zugabe mit einer Europa-Tour wird von den Fans sehnlichst erhofft.

Doch Liam Gallagher ließ alle Wunschträume für Konzerte im Sommer 2026 platzen: „2026 passiert nichts außer der Fußball-WM!“ Jetzt lässt indes Bruder Noel, der sich ja rund um die Sensations Tour ungewohnt in Schweigen hüllte und nur bei einem Fußball-Talk (!) über Liam schwärmte („Ich hatte schon vergessen wie lustig er sein kann!“) aufhorchen. „Jetzt geht’s zurück in die Arbeit,“ heizt er am Wochenende in der britischen Radio 5 Talkshow Football Daily die Gerüchte neu an.

Neue Oasis-Hits, Tour-Besprechung, Band-Proben - alles ist möglich! Auch weil der unglaubliche Hype um die Comeback-Tour sein Herz erwärmt hat. „Die Oasis-Fans sind die besten der Welt. sind die loyalsten, und die Tatsache, dass sich jeden Abend eine Menschenmenge in Arenagröße vor dem Veranstaltungsort versammelt hatte, war einfach unglaublich!“

Die größten Fans waren übrigens seine Kinder. „Bis zum Tourstart in Cardiff hatten sie praktisch kein Interesse an Oasis gezeigt, aber dann haben wir sie überwältigt," lacht Noel, "Sie hatten Oasis vorher noch nie gesehen, und dann innerhalb von sechs Monaten 38 Mal – das muss doch ein Rekord sein! Sie waren total begeistert."