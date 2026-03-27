Paukenschlag: Naomi Campbell kommt als DJane nach Wien

Paparazzi und Autogrammjäger-Alarm. Am 16. April wird Supermodel Naomi Campbell in Wien erwartet. Doch nicht am Laufsteg, sondern als DJane!

Den Life Ball hat sie mehrmals besucht - u.a. 2006, 2012, 2017 - und 2015 tanzte sie als Überraschungsgast an der Seite von Kathrin Glock sogar am Wiener Opernball an. Jetzt hat Topmodel Naomi Campbell wieder Wien im Visier. Und das nicht etwa am Laufsteg sondern als DJane! Am 16. April wird Campbell im O-Klub am Opernring erwartet.

Bei der Gtrix Club Night wo sie neben Sam Divine, Philipp Straub oder Wolfram als Headliner am Plakat steht.

© o-Klub

© o-Klub

„Ein außergewöhnliches Erlebnis, bei dem Musik, Atmosphäre und Eleganz auf der Tanzfläche aufeinandertreffen. Hier trifft High Fashion auf pulsierendes Nachtleben,“ heißt es dazu auf der Website. Der musikalische Reigen, der die „einflussreichsten Szenen der Welt – von Ibiza bis London, von Defected bis Bedrock“ verbindet, startet um 21 Uhr. Die Tickets gibt‘s ab 39 Euro.

© Getty Images

© Getty Images

Campbell, die 2025 beim „Ye Summer Closing“ in München inspiriert von ihrem Freund dem deutschen DJ Rampa (Gregor Sütterlin) ihr Debüt als DJane gab, und auch schon Dubai und die Aftershowparty der Londoner Fashion Week abtanzen ließ, wird freilich erst nach Mitternacht erwartet und will ihren Fokus in Wien auf House und Electro legen.