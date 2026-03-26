Chart-Beben: BTS sind mit dem gleichen Song gleich sieben Mal (!) in den Top 10!

Die K-Pop Band BTS sorgt für den Pop-Hype des Jahres und sprengt auch unsere iTunes-Charts Ihr Hit „SWIM“ ist gleich 7 Mal in den Top-Ten. Dank irrem Cover-Trick!

Am Freitag lieferte die koreanische Boyband BTS die heißersehnte Comeback-CD „Arirang“ nach vierjähriger Pause wegen dem verpflichtenden Militärdienst. Jetzt schreiben die Pop-Schnuckel in Österreich Chartgeschichte. Die Single-Auskoppelung „SWIM“ ist nämlich in gleich 7 Versionen (!) in den Top 10 der heimischen iTunes-Charts zu finden. Für jeden der 7 Jungs von BTS, also Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, und Jung Kook, wurde nämlich ein eigenes Cover aufgelegt .

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Jimin (o.) ist Fan-Liebling. Auch RM (u.) begesitert.

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Und das zeigt die Fan-Präferenzen doch recht deutlich auf. Platz 1 für Jimin, die Plätze 4, 5 und 6 für RM, Jung Kook und J-Hope. Schräg: schaffen auch Suga (Platz 9) und V (platz10) bei uns die Top 10, so muss sich Jin aktuell nur mit Platz 65 (!) begnügen!

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Platz 5: Jung Kook (o.) Platz 65: Jin (u.)

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Das sind die iTunes-Charts vom 26. März 2026:

1. BTS, SWIM – Jimin Cover

2. BTS,SWIM

3. Huntr/X, Golden

4. BTS, SWIM – RM Cover

5. BTS, SWIM – Jung Kook Cover

6. BTS, SWIM – j-hope Cover

7. Raye, Where is myHusband

8. BTS, they don’t know ‘bout us

9. BTS, SWIM – Suga Cover

10. BTS, SWIM – Suga Cover

65. BTS, SWIM – Jin Cover

Der iTunes-Rekord in Österreich widerspiegelt den weltweiten Hype: Im Global Digital Artist Ranking haben BTS mit aktuell 16.074 Punkten mehr als die Plätze 2 bis 5, also Bad Bunny (5.864), Taylor Swift (3.830), Olivia Dean (3.067) und Bruno Mars (3.042), gemeinsam! Dazu führt man mit „Airirang“ bei Apple Music in gleich 89 Ländern die Charts an. Bei iTunes gibt‘s dafür immerhin noch 48 Mal Platz1. Natürlich auch in Österreich. „SWIM“, das auf YouTube schon bei 68 Millionen Views hält, holt in 64 Ländern Chart-Gold!

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Auch die Netflix-Übertragung des Comeback-Konzerts vor 104.000 Fans in Seoul wurde zum Hit: Über 13,1 Millionen Views am Wochenende!