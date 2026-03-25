Raye: Pop-Wunder mit Herzschmerz und Oscar-Star

Seit ihrem Brit-Award-Rekord anno 2024 gilt Raye als heißeste Aktie des Pop. Jetzt setzt sie mit der neuen CD “This Music May Contain Hope“ zum Chartsturm an.

Bruno Mars („The Romantic“), Harry Styles („Kiss All The Time. Disco, Occasionally“) und natürlich BTS („Arirang“) – die Männer bzw. Buben des Pop haben bereits mit neuen Alben und weltweiten Platz 1 Positionierungen vorgelegt. Jetzt kommt die Chart-Königin! Raye, die dem Debüt-Album „My 21st Century Blues“ 2024 gleich 6 Brit-Awards einstreifte (Rekord) und im Februar mit „Where Is My Husband“ auch an die Spitze der Austria-Top-40 stürmte, bringt am Freitag (27. März) ihre heißersehnte CD „This Music May Contain Hope“. Ein sicherer Top-Hit.

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Die als Rachel Agatha Keen in London geborene Singer-Songwriterin liefert damit ein künstlerisches Konzeptwerk das in vier „Jahreszeiten“ unterteilt ist: 17 Songs die im kraftvollen Sound zwischen Pop, R&B und Soul. „eine emotionale Reise von Dunkelheit hin zu Hoffnung und Licht“ liefern.

Hat Raye bei „Click Clack Symphony“ sogar Oscar-Komponist Hans Zimmer als Gaststar dabei, so liefert sie zur neuen Single „Nightingale Lane“ gleich einen witzigen TikTok-Gag: So ließ sie an der Fassade des Pubs The Nightingale im Süden Londons eine blaue Plakette mit dem Text: »Raye erlebte hier den größten Herzschmerz“ anbringen. Das Pub in der Nightingale Lane war ja schließlich das Lieblingspub ihres Ex-Freundes.