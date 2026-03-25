“Pretty Woman” tanzt jetzt in Wien als Musical an

Ab Mittwoch lassen uns Vivien und Edward im Museumsquartier Wien schmachten. "Pretty Woman" Rockt mit den Hits von Bryan Adams als Musical los. Und das mit gleich 23 Vorstellungen.

463 Millionen Dollar Kasse, eine Oscar-Nominierung und der Golden Globe, sowie eine der bekanntesten und berührendsten Love-Storys der Kinogeschichte: 1990 verdrehte das leichte Mädchen Vivian (Julia Roberts) dem schwerreiche Geschäftsmann Edward (Richard Gere) den Kopf und lieferte damit einen der größten Kinohits aller Zeiten: Pretty Woman! Jetzt kommt eine der berühmtesten Liebesgeschichten der Filmgeschichte auf die Musical-Bühne.

© Dominik Flohr

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Ab Mittwoch (25. März) stoppt „Pretty Woman – Das Musical“ für gleich 23 Vorstellungen im Wiener MuseumsQuartier. Mit Shanna Slaap und Mathias Edenborn in den Hauptrollen, dem legendären roten Valentino-Kleid und gleich 21 neuen Songs von Bryan Adams. Mit der großen Love-Story ja sowieso.

© Dominik Flohr

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Die große VIP-Premiere steigt sinnigerweise erst am Donnerstag (26. März). In Folge sorgt "Pretty Woman - Das Musical" dann auch in der Grazer Oper (30. Juni bis 12. Juli) und im Linzer Musiktheater (14. Juli bis 9. August) für Herzbeben.