„Shelter“: Jason Statham liefert knallhartes Action-Feuerwerk

Ein ehemaliger Elite-Agent als Staatsfeind Nummer eins. Jason Statham bekommt es im Action-Thriller „Shelter“ mit seiner MI6-Vergangenheit und der naseweisen Jesse zu tun.

Als Geheimagent auf Rachefeldzug („The Beekeeper“), einer mörderischen Verschwörung auf der Spur („Mutiny“) und natürlich als hochspezialisierter Kurierfahrer für zwielichtige Kunden unterwegs („The Transporter 1- 3“) Wo Jason Statham draufsteht ist Kino-Action drinnen. Kein Wunder also, dass ihn Genre-Experte Ric Roman Waugh („Angel Has Fallen“) nach seinen Fließbandproduktionen mit Gerard Butler jetzt für seinen neuesten Blockbuster „Shelter“ verpflichtete. Und das mit einem Frühstart, denn eigentlich sollte der Action-Hit mit dem abgebrühten Eliten Soldaten ja erst ab 9. April 2026 laufen, doch jetzt geht’s schon ab Donnerstag (26. März) bei uns im Kino so richtig zu Sache.

© Tobis Film

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Der ehemalige Elite-Agent Michael Mason (Statham) lebt in völliger Isolation auf einer abgelegenen schottischen Insel. Einzig der Lieferant Michael und seine Nichte Jesse (Bodhi Rae Breathnach) bringen gelegentlich das Allernötigste vorbei., dürfen aber Masons Leuchtturm nicht betreten. Dann kommt ein tödlicher Sturm auf und wirbelt alles durcheinander. Mason nimmt die verletzte Jessie bei sich auf wird bei Besorgungen im Dorf prompt vom Geheimdienst erkannt.

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Es kommt zum brutalen Angriff auf sein Geheim-Versteck und der abenteuerlichen Flucht. Dadurch ist Mason gezwungen, sich den Geistern seiner Vergangenheit zu stellen. Vor allem seinem Chef vom MI6 Stephen Manafort (Bill Nighy), der ihn und sein Geheimnis ein für alle Mal auslöschen möchte.

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Ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel mit den typischen Statham-Zutaten: Solide Action und eine Portion Schmäh. Jungstar Bodhi Rae Breathnach, die schon an der Seite von Oscar-Winnerin Jessie Buckley in „Hamnet“ für Furore sorgte, spielt sich damit in alle Herzen.