Neuer Rekord: Spider-Man bremst auch „Grand Theft Auto“ aus

Am 31. Juli kommt das neue „Spider-Man!-Abenteuer „Brand New Day“. Der Trailer bricht schon jetzt alle Rekorde!

Der Trailer zu „Spider-Man: Brand New Day“ hat offiziell den Rekord für den erfolgreichsten Trailer-Release aller Zeiten gebrochen. Der Trailer, der am Mittwochmorgen (18. März) veröffentlicht wurde, erreichte innerhalb von 24 Stunden 718,6 Millionen Aufrufe. Damit übertraf er den bisherigen Rekord für den meistgesehenen Trailer aller Zeiten, der von Computerspiel „Grand Theft Auto 6“ gehalten wurde und 2023 innerhalb von 24 Stunden 475 Millionen Aufrufe erzielte, mehr als deutlich.

© Marvel Studios

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Der bisher meistgesehene Filmtrailer aller Zeiten vor dem neuen Spider-Man-Film war der Trailer von „Deadpool und Wolverine“ mit 375 Millionen Aufrufen. Dieser Rekord wurde von Spider-Man jedoch innerhalb von nur acht Stunden übertroffen. Im Vorfeld der Veröffentlichung des vollständigen Trailers hatte Disney jeweils einen Tag vorher kurze Ausschnitte veröffentlicht, bis das komplette Video erschien. Der Film selbst wird für 31. Juli erwartet.

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„Vier Jahre sind seit den Ereignissen von ‚No Way Home‘ vergangen, und Peter ist nun ein erwachsener Mann, der völlig allein lebt. Er hat sich freiwillig aus dem Leben und den Erinnerungen seiner Lieben gelöscht“, verspricht schon die Inhaltsangabe zu „Brand New Day“ ganz großes Kino. „Im Kampf gegen das Verbrechen in einem New York, das seinen Namen nicht mehr kennt, hat er sich ganz dem Schutz seiner Stadt verschrieben – ein Spider-Man in Vollzeit.

© Marvel Studios

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Doch als die Anforderungen an ihn steigen, löst der Druck eine überraschende körperliche Entwicklung aus, die seine Existenz bedroht. Gleichzeitig tauchen seltsame neue Verbrechen auf, die eine der größten Gefahren darstellen, denen er je gegenüberstand.“