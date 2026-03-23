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„Der Astronaut: Project Hail Mary“: Ryan Gosling liefert galaktisches Kinobeben
© Sony / MGM Amazon

Traumstart

„Der Astronaut: Project Hail Mary“: Ryan Gosling liefert galaktisches Kinobeben

Von
23.03.26, 09:25
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Bester Kinostart des Jahres. Ryan Gosling und sein fluchender Alien-Freund „Rocky“ fahren mit „Der Astronaut: Project Hail Mary“ galaktische Zahlen ein.  

80,6 Millionen Dollar am Startwochenende in den USA: Ryan Gosling hebt mit „Der Astronaut: Project Hail Mary“ i neue Kino-Sphären ab. Der beste Kinostart 2026. Dazu der beste Start eines Films von Amazon MGM Studios und der drittbeste Nicht-Franchise-Film in den letzten 10 Jahren. Nach „Oppenheimer“ (82,4 Millionen Dollar) und „Us“ (71 Mio. Dollar). Sowie der zweitbester Start eines Films mit Ryan Gosling . Hinter „Barbie“ mit 162 Mio. Dollar)!

„Der Astronaut: Project Hail Mary“: Ryan Gosling liefert galaktisches Kinobeben
© Sony / MGM Amazon

„Der Astronaut: Project Hail Mary“: Ryan Gosling liefert galaktisches Kinobeben
© Sony / MGM Amazon

Auch in Deutschland greift Gosling bereits zu den Sternen: 210.000 Kinobesucher und 2,65 Millionen Euro Kassa bringen den drittbesten Start des Jahres. Und natürlich Platz 1. Eine Position die für ihn auch in Österreich erwartet wird.

„Der Astronaut: Project Hail Mary“: Ryan Gosling liefert galaktisches Kinobeben
© Sony / MGM Amazon

Der 200-Millionne-Euro teure Blockbuster liefert unter der Regie von Phil Lord und Christopher Miller eine grandiose Science-Fiction-Abenteuerkomödie, in der Dr. Ryland Grace (Gosling) nachdem er von deutsche Verwaltungsbeamtin Eva Stratt (Sandra Hüller) entführt wurde nun verhindern muss, dass unserem Sonnensystem das Licht ausgeht.

„Der Astronaut: Project Hail Mary“: Ryan Gosling liefert galaktisches Kinobeben
© Sony / MGM Amazon

„Der Astronaut: Project Hail Mary“: Ryan Gosling liefert galaktisches Kinobeben
© Sony / MGM Amazon

Deshalb wird er als einsamer Astronaut auf eine interstellare Mission geschickt. So ganz alleine ist er dabei freilich nicht: Schließlich hat er mit „Rocky“ ein kopfloses, aber hochintelligentes und vor allem fluchendes Alien vom Planeten Eridan als Begleitung dabei.

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