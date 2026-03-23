„Der Astronaut: Project Hail Mary“: Ryan Gosling liefert galaktisches Kinobeben

Bester Kinostart des Jahres. Ryan Gosling und sein fluchender Alien-Freund „Rocky“ fahren mit „Der Astronaut: Project Hail Mary“ galaktische Zahlen ein.
80,6 Millionen Dollar am Startwochenende in den USA: Ryan Gosling hebt mit „Der Astronaut: Project Hail Mary“ i neue Kino-Sphären ab. Der beste Kinostart 2026. Dazu der beste Start eines Films von Amazon MGM Studios und der drittbeste Nicht-Franchise-Film in den letzten 10 Jahren. Nach „Oppenheimer“ (82,4 Millionen Dollar) und „Us“ (71 Mio. Dollar). Sowie der zweitbester Start eines Films mit Ryan Gosling . Hinter „Barbie“ mit 162 Mio. Dollar)!
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Auch in Deutschland greift Gosling bereits zu den Sternen: 210.000 Kinobesucher und 2,65 Millionen Euro Kassa bringen den drittbesten Start des Jahres. Und natürlich Platz 1. Eine Position die für ihn auch in Österreich erwartet wird.
Der 200-Millionne-Euro teure Blockbuster liefert unter der Regie von Phil Lord und Christopher Miller eine grandiose Science-Fiction-Abenteuerkomödie, in der Dr. Ryland Grace (Gosling) nachdem er von deutsche Verwaltungsbeamtin Eva Stratt (Sandra Hüller) entführt wurde nun verhindern muss, dass unserem Sonnensystem das Licht ausgeht.
Deshalb wird er als einsamer Astronaut auf eine interstellare Mission geschickt. So ganz alleine ist er dabei freilich nicht: Schließlich hat er mit „Rocky“ ein kopfloses, aber hochintelligentes und vor allem fluchendes Alien vom Planeten Eridan als Begleitung dabei.