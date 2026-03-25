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Gewinnspiel: oe24 bringt Sie zur Tina-Turner-Show
© cofo.de

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Gewinnspiel: oe24 bringt Sie zur Tina-Turner-Show

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“Nutbush City Limits”, “Private Dancer”, “What’s Love Got to Do With It”, “River Deep Mountain High”, “We Don’t Need Another Hero”, “Better Be Good to Me” und natürlich “The Best” – über 100 Millionenfach verkaufte Welthits der unsterblichen Tina Turner (t 2023), die jetzt wieder in Österreich erklingen. Die “Tina Turner Story: Simpyl The Best” bringt das bewegte Leben der als Anna Mae Bullock geborenen Ausnahmekünstlerin mit viel Live-Musik und beeindruckenden Szenen auf die Bühne.

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Zum 40.Jubiläum der mit 14-fach Platin (!) ausgezeichneten CD „Break Every Rule“ liefert die weltweit beste Tina-Doppelgängerin Dorothea „Coco“ Fletcher in eine Zeitreise durch fünf Jahrzehnte Musikgeschichte: Von Anfangserfolgen, dem Scheitern einer großen Liebe zum Prügel-Gatten Ike Turner und schließlich zur sensationellen Solo-Karriere rund um das Rekord-Konzert vor 180.000 Fans in Rio de Janeiro (1988), die vielen Grammy-Hits oder dem James-Bond-Kracher „GoldenEye“.

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Das sind die Österreich-Termine von "Simply The Best":

  • 31. März Bregenz, Festspielhaus
  • 2. April: Wien, Stadthalle F
  • 3. April: Graz, Stadthalle
  • 4. April: Linz, Brucknerhaus

Die packende und emotionale musikalische Biographie „Simply The Best“, die bereits hunderttausende Besucher begeisterte, wurde 2020 in Las Vegas auch als „Best Musical Tribute Show“ ausgezeichnet und stoppt jetzt in Bregenz (31. März), Graz (3. April) und Linz (4.April) sowie als Highlight am 2. April auch in der Wiener Stadthalle, also dort Tina Turner zu Lebzeiten gleich 6 Mal aufgetreten ist.

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Mit oe24 sind Sie bei der grandiosen Tina-Turner-Show „Simply The Best“ live dabei. Auf oe24.at verlosen wir jetzt je 1x2 Tickets für die Aufführungen in Bregenz (31. März), Wien (2.April), Graz (3. April), und Linz (4.April). Gleich reinklicken!
  

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Das Gewinnspiel endet am 30. März um 12.00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Der/die Gewinner:in wird per Mail verständigt. oe24.at wünscht viel Glück!  
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