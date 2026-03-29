„Ryan Air“ hebt zu neuen Kino-Höhenflügen an

Kino-Hype um „Der Astronaut: Project Hail Mary“. Ryan Gosling und sein fluchender Alien-Freund „Rocky“ fahren galaktische Zahlen ein.

Nach „Barbie“, mit dem er 2023 an der Seite von

Margot Robbie satte 1,148 Milliarden Dollar einspielte, liefert Ryan Gosling jetzt den Blockbuster des Jahres. „Der Astronaut – Project Hail Mary“ ist der 1.Film der 2026 die 200-Millionen-Dollar-Marke knackt. Alleine in den USA hält das Weltraumabenteuer nach nur 8 Kinotagen schon bei 124 Millionen Dollar Kassa. Der erfolgreichste Film aller Zeiten der „Amazon MGM Studios“ und der Beste Märzstart eines Nicht-Franchise-Films. Gosling selbst überholt damit auch seinen Oscar-Hit „La La Land“, der 2016er immerhin 151 Mio. Dollar einspielte.

© Amazon MGM Studios

© Amazon MGM Studios



„Der Astronaut“ hebt weltweit ab: 10 Millionen Dollar Kassa in England. 296.000 Besucher in Frankreich und der drittbeste Kinostart in Deutschland mit 210.000 Kinobesuchern und 2,65 Millionen Euro Kassa. Auch in Österreich geht aktuell an Gosling und seinem frechen kopflosen Alien-Freund „Rocky“ kein Weg vorbei: 27.400 Besucher und 385.000 Euro in den ersten fünf Tagen.

© Amazon MGM Studios

Zahlen die Gosling spätestens im Mai 2027 torpedieren wird: Da kommt das neue „Star Wars“ Abenteuer „Starfighter“, der 1. Sternenkrieger-Film seit „Der Aufstieg Skywalkers“ (2019) und Goslignm übernimmt dabei an der Seite von Flynn Gray, Matt Smith, Mia Goth, oder Amy Adams die Hauptrolle.