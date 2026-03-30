ORF-Hammer: Thomas Stipsits zündet nächste Millionenshow

Thomas Stipsits versüßt uns die Osterferien. Heute, Montag, steigt die ORF-Premiere des 3. Stinatz-Krimis "Eierkratz-Komplott". Im Herbst setzt er mit dem Benko-Film nach, gestärkt durch eine neue Liebe.

Der Opernball, die SKI-WM und Thomas Stipsits. Das sind die großen Quoten-Giganten im ORF! Sorgte der Starkabarettist schon mit der Komödie „Griechenland“ (über 1,2 Millionen Zuseher, 2024) und den Stinatz-Krimis „Kopftuchmafia“ (1,182 Millionen) und „Uhudler-Verschwörung“ (1,099 Millionen) für eine Top-Quote jenseits der TV-Million, so winkt auch heute, Montag wieder eine „Millionenshow“!

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Um 20.15 Uhr läuft auf ORF1 die Premiere vom 3. Stinatz-Krimi „Eierkratz-Komplott“, bei dem Stipsits als schrulliger Inspektor Sifkovits passend zur Osterzeit einen Mord mit einem Eierkratzmesser aufklären muss. Der Verdacht fällt dabei auch auf seine Mutter Baba (Erika Deutinger), schließlich war es ja ihr Messer.

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„Es gibt jedenfalls ein paar Ungereimtheiten: Der Fall ist spannend, was die Aufklärung betrifft, kriminaltechnisch interessant und natürlich ist Humor wieder sehr wichtig,“ erklärt Stipsits seinen neuen Film-Hit, dem er noch im Oktober seine wohl spannendste Rolle draufsetzt. In "Benko - Size does matter", der den Aufstieg und Fall des österreichischen Immobilienmoguls René Benko zeigt, spielt er die Hauptrolle: „Ich werde bei dieser Groteske die menschliche Seite zeigen. Trotzdem musste jeder Satz im Drehbuch von Anwälten gegengeprüft werden.“

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Stipsits beim Drehstart für Benko-Film (o.) und mit seiner neuen Liebe (u.)

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Auch privat gibt’s nach der Trennung von Katharina Straßer ("Die Scheidung war lustiger als die Hochzeit!") endlich wieder das große Herzbeben: "Ich bin seit einiger Zeit glücklich liiert mit ihr und sie ist ein großer Rückhalt."