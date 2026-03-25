Ups! Stipsits-Hundedame löst Polizeieinsatz aus: "Ich war sooo fertig!"

Kabarettist und Schauspieler Thomas Stipsits erzählt von Schreckmoment

Der beliebte Kabarettist und Schauspieler Thomas Stipsits war bei „Hinter den Schlagzeilen – Bei Budgen“ zu Gast und verriet einige Neuigkeiten.

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Seine Rolle als René Benko war Thema, genauso wie sein Privatleben. Neben ein paar Fakten zu seiner neuen Freundin plauderte er auch über den neuesten Familienzuwachs. Von einer Reise kam nämlich eine Hundedame mit.

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Nicht mehr gegangen

„Sie hat sich uns ausgesucht“, so Stipsits zu Patrick Budgen. Sie sei aufgetaucht und nicht mehr weggegangen . Von einer Hotelmitarbeiterin erfuhr Stipsits dann, dass die Hundedame ausgesetzt worden sei. „Da schmelz’ ich schon!“

War auch mein Fehler

Kaum eine Woche sei vergangen, da kam es dann zu einem Zwischenfall: „Es war auch mein Fehler“, erklärt Stipsits, „ich habe sie von der Leine gelassen“. Die Hündin sei dann einer Dame hinterhergelaufen und nicht mehr aufgetaucht.

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Stipsits habe gleich gesucht, sie jedoch nicht gefunden. Am Ende ist die pfiffige Hundedame vom Kahlenbergerdorf bis zur Nussdorferstraße spaziert! Dort hat ein Passant sie geschnappt und zur Polizei gebracht. Zum Glück gab es ein Happy End!