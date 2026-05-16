Song Contest: Swarovski moderiert und postet gleichzeitig auf Instagram

Schon bei den beiden Semifinal-Shows fragten sich viele Fans von Victoria Swarovski, wie sie gleichzeitig auf der Bühne stehen und auf Instagram posten kann. Im Finale wieder das gleiche Spiel.

Während Millionen Menschen das Finale des Song Contest live im TV verfolgen, postet Vici zeitgleich eine Story nach der anderen auf Instagram. Dass sie dies nicht selbst macht erscheint logisch. Im Gegenteil - nur ein Bruchteil ihrer Postings entstammt ihrer Feder!

Victoria Swarovski und Michael Ostrowski © Instagram

Swarovski beschäftigt ein eigenes Social-Media-Team, das alles festhält, bearbeitet und dann postet. Alles, um Vici im besten Licht erscheinen zu lassen - Filter inklusive. Für manchen Fan ist es allerdings doch etwas enttäuschend, das Swarovski ihre Beiträge meist nicht selbst postet.