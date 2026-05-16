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Sarah Engels
© Getty

Heiße Show!

Song Contest: Tänzerinnen reißen Sarah Engels Kleid vom Leib

16.05.26, 22:07
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Sängerin Sarah Engels hat beim Song Contest in Wien abgeliefert: Mit einer feurigen Performance und einem überraschenden Outfit-Wechsel brachte sie die Bühne zum Beben. 

Am Samstag legte die deutsche Sängerin einen absolut heißen Auftritt hin. Bei ihrem Song „Fire“ setzte die 33-Jährige auf eine Mischung aus Überraschung, Sexyness und einer riesigen Feuer-Show. Zu Beginn wirkte auf der Bühne noch alles ruhig, als sie alleine in einem langen weißen Kleid eine gefühlvolle Akustik-Version anstimmte. Die Halle war dunkel und die Stimmung hochemotional.

Kleid mitten auf Bühne zerrissen

Mit dem Start der poppigen Version eskalierte die Performance plötzlich komplett. Eine Background-Tänzerinnen riss ihr mitten auf der Bühne das weiße Kleid vom Körper, woraufhin ein knapper goldener Glitzer-Body zum Vorschein kam. Das Publikum reagierte sofort mit lautem Jubel auf diesen überraschenden Wow-Moment.

Sarah Engels

Sarah Engels

© Getty

Stylische Boots bringen Halt

Zu ihrem auffälligen Bühnen-Look kombinierte die Sängerin dunkelbraune Overknee-Boots in Lederoptik. Die Schuhe mit Blockabsatz wirkten nicht nur besonders stylisch, sondern dürften ihr auf der großen Bühne auch etwas mehr Halt gegeben haben.

Sarah Engels

Sarah Engels

© Getty

Hohen Verschleiß bei Schuhen

Wie die deitsche "Bild“-Zeitung berichtet, soll Sarah Engels nach nahezu jeder Probe sogar ein neues Paar ihrer Boots benötigt haben. Bei einer energiegeladenen Performance mit jeder Menge Bewegung und einer intensiven Choreografie ist dieser Umstand allerdings kaum verwunderlich. Die Show endete schließlich mit einem bleibenden Eindruck beim Wiener Publikum.

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